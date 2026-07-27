배우 박소담이 영화 '경주기행'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

배우 박소담이 영화 '경주기행'을 함께하게 된 이정은을 향한 고마운 마음을 표했다.27일 서울 자양동 롯데시네마 건대입구에서 영화 '경주기행'(감독 김미조)의 제작보고회가 열렸다. 김미조 감독과 배우 이정은, 공효진, 박소담, 이연이 참석했다.'경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 '죽이는' 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극. 이정은은 막내딸을 잃고 오직 복수만 바라온 엄마 옥실 역을 맡았다. 공효진은 가족이 1순위인 첫째 딸 장주를 연기했다. 박소담은 법대 출신의 엘리트 둘째 영주로 분했다. 이연은 머리보다 몸이 먼저 반응하는 셋째 동주 역으로 출연했다.실제로 3남매라는 박소담은 "저와 동주, 저와 장주의 관계성이 재밌게 읽혔다. 감독님이 어떻게 이렇게 세세하게 잘 썼나 싶었는데, 알고 보니 4자매더라. 대사를 처음 읽는데도 입에 착 붙었다"라고 말했다. 또한 "정은 언니가 엄마라고 해서 더 하고 싶었다"고 전했다.박소담은 이정은과 '기생충'에 함께 출연한 바 있다. 이정은은 "'기생충' 때는 호시탐탐 저를 내쫓을 눈빛을 하고 있었는데, 다른 역할로 만나니 그 전 기억이 싹 사라졌다. 다음번에 다시 만나고 싶었는데, 작품 안에서 정을 나누는 둘째 딸이 돼줘서 제가 특별한 운을 갖고 있다는 생각이 들더라"고 말했다. 갑상샘암 투병 경험이 있는 박소담도 "'기생충' 때도 언니와 마음이 통했지만, 제가 아프고 난 다음 요양할 때 언니의 도움을 많이 받았다. 가족한테는 제가 얼마나 아픈지 100% 말하기 어려웠는데, 언니한테는 힘든 걸 다 털어놨다. 새벽에도 저희 집 앞에 찾아와서 얘기를 들어줬다"고 전했다. 또한 "극 중 가장 엄마와 많이 대립하는 딸인데, 그것도 사랑이 많기 때문이라고 생각한다. 감사한 선배님이고 제가 평생 잘해야할 것 같다"고 화답했다.'경주기행'은 오는 8월 26일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr