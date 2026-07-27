배우 김무열이 건강식으로 근황을 전하고 있다. / 사진=김무열 SNS

배우 김무열이 자기 관리에 한창인 근황을 전했다.김무열은 지난 26일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 김무열이 밥과 두부, 닭가슴살과 채소 등으로 단백질 가득한 식사를 하고 있는 모습. 특히 그는 해당 식단을 마치 관리를 위한 것이라는 듯 '맛있다 진짜 맛있다'라는 배경음악을 설정해 자기최면처럼 보여 눈길을 끌었다.김무열은 최근 자신의 SNS를 통해 몸매를 관리하는 듯 닭가슴살과 야채, 과일, 등 밥 없이 단백질로만 구성된 메뉴를 보여주고 있다.김무열은 지난달 5일 공개된 넷플릭스 오리지널 '참교육'에 출연했다. 작품은 공개 하루 만에 넷플릭스 '오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈' 1위를 기록했으며, 글로벌 TV쇼 부문에서도 상위권에 진입하는 등 큰 인기를 얻었다.인기에 힘입어 김무열은 오는 8월 23일 데뷔 27년 만에 처음으로 팬미팅을 개최한다. 팬미팅 '마주'는 김무열이 직접 지었다. 팬들의 마음을 가까이하고, 서로 마주 보는 시간이 되기를 바라는 의미가 담겼다.한편 김무열은 배우 윤승아와 2015년 결혼해 8년 만인 2023년 득남했다. 김무열은 올해 '할매', '퍼스트 닥터' 등 공개도 예정돼 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr