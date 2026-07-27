[공식] 출연진 대거 하차 당했는데…JTBC 예능, 개편 3주 만에 다시보기 편성 ('톡파원')

알베르토, 타쿠야, 타일러 등 외국인 패널들을 모두 하차 시키고 새 패널을 합류 시킨 '톡파원 25시'가 개편 3주 만에 다시보기 방송을 편성했다.27일 JTBC 측은 "오늘 저녁 8시 50분에 방송되는 JTBC '톡파원 25시'는 시청자들의 사랑을 받은 여행들을 다시 만나는 '여름 특집'으로 꾸며진다"고 알렸다.지난 20일 방송 말미 공개된 예고편에서는 스페인 바르셀로나와 멕시코 과달라하라를 찾는 모습이 담겼지만, 이날 방송은 최근 방송된 미국 보니-클라이드 다크투어를 비롯해 인도 콜카타와 바라나시, 대한민국 서울 수학여행 등 다양한 여행지들을 '하이라이트 다시보기' 식으로 담길 예정이다.한편, '톡파원 25시'는 전현무, 김숙, 이찬원, 양세찬 등이 고정 패널로 출연중이다. 지난 6일부터 스튜디오를 새단장, 외국인 패널들을 모두 하차시키고 츄, 육식맨, 썬킴을 뉴페이스로 합류시켰다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr