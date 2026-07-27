'김부장' 출연 배우들이 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=SBS '김부장'

'김부장'이 막판 과도한 PPL(간접광고)로 시청자들의 눈살을 찌푸리게 했다는 일부 비난 속에 유종의 미를 거두며 막을 내렸다.지난 25일 방송된 SBS 금토드라마 '김부장' 최종회는 닐슨코리아 기준 수도권 23.4%, 전국 23%, 순간 최고 27.1%를 기록했다. 10회 연속 같은 시간대 전 채널 1위를 차지했으며, 2049 시청률도 평균 7.4%, 최고 8.42%를 기록했다.이날 방송분에서는 김부장(소지섭 분)이 성한수(최대훈 분), 박진철(윤경호 분) 세 사람이 주학건설 주강찬(주상욱 분) 회장의 함정을 역이용해 통쾌한 역전극을 펼쳤다. 주학건설과 관련된 일당들은 차례로 몰락했고, 새로운 이름을 얻게 된 김부장과 그의 딸 민지(서수민 분)은 평범한 삶을 시작하면서 여정의 마침표를 찍었다.그러나 극 후반 20분가량 카페인 사탕, 자동차, 회전초밥 식당, 안경 브랜드 등 각종 PPL이 쏟아지면서 일부 시청자로부터 "PPL 범벅 너무하네", "일부러 길게 늘이는 느낌" 등의 따가운 시선을 받았다.'김부장'은 첫 방송부터 9.5%로 출발해 3회 만에 20%를 돌파했다. '스토브리그', '모범택시2', '열혈사제'의 기록을 넘어서며 역대 SBS 금토드라마 시청률 2위에 올랐다. 2049 시청률에서도 최고 8.42%를 기록했으며, 넷플릭스 비영어 TV쇼 부문에서도 글로벌 1위 및 TV-OTT 화제성 3주 연속 1위를 차지했다.한편 '김부장' 후속으로는 안보현, 정은채 주연의 '재벌X형사' 시즌2가 방영된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr