배우 공효진이 영화 '경주기행'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

배우 공효진이 캐스팅 제안 2번 만에 영화 '경주기행' 출연에 응하게 된 사연을 밝혔다.27일 서울 자양동 롯데시네마 건대입구에서 영화 '경주기행'(감독 김미조)의 제작보고회가 열렸다. 김미조 감독과 배우 이정은, 공효진, 박소담, 이연이 참석했다.'경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 '죽이는' 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극. 이정은은 막내딸을 잃고 오직 복수만 바라온 엄마 옥실 역을 맡았다. 공효진은 가족이 1순위인 첫째 딸 장주를 연기했다. 박소담은 법대 출신의 엘리트 둘째 영주로 분했다. 이연은 머리보다 몸이 먼저 반응하는 셋째 동주 역으로 출연했다.공효진은 가족이 1순위인 첫째 딸 장주를 연기했다. 공효진은 캐스팅 제안을 2번 받았다고. 그는 "캐스팅 초반에 제가 하던 작품과 시기적으로 물려서 대본이 재밌는데 못하겠다고 생각했다"고 전했다. 이어 "동생들이 다 캐스팅되고 저한테 다시 제안이 왔다. 준비하다 보니 시기가 미뤄졌더라. 고사했던 기간이 6~8개월 정도 됐는데, 그때도 늘 생각이 났다. 누가 캐스팅돼서 하게 됐을지 궁금해서 회사에도 몇 번 물어봤다. 그런데 극적으로 제가 하게 됐다"며 작품을 향한 애정을 표했다.공효진과 이정은은 드라마 '동백꽃 필 무렵'에서 이미 모녀 사이로 연기 호흡을 맞춘 바 있다. 공효진은 "엄마로 다시 만나고 싶었다"며 "엄마 역할이 중요하다. 저희는 들러리다. 옷도 딸들은 블랙으로 입고 왔다"면서 웃음을 자아냈다. 이정은은 "공효진이 저를 많이 돕고 싶다고 했다더라. 고맙다"고 화답했다. 공효진은 "대본을 보면 누구나 엄마 역이 탐나는데, 이정은 엄마라면 우리가 서포트해야겠다 싶더라"고 전했다.'경주기행'은 오는 8월 26일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr