에픽하이/ 사진=텐아시아 DB

그룹 에픽하이가 다양한 분야의 글로벌 스타들과 협업하며 콘텐츠 영역을 확장하고 있다.에픽하이는 오는 30일 공식 유튜브 채널 'EPIKASE'를 통해 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 출연진과 함께한 영상 콘텐츠를 공개한다. 이어 8월 4일에는 영어 팟캐스트 'HEY TABLO'에서 그룹 코르티스(CORTIS)의 멤버 마틴, 제임스와 나눈 대담을 선보인다.'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'의 배우 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼, 제이콥 배덜런을 비롯해 코르티스의 마틴, 제임스가 출연해 에픽하이, 타블로와 대화를 진행한다.그간 에픽하이의 공식 유튜브 채널에는 영화 '미션 임파서블: 파이널 레코닝' 팀 등 할리우드 인사들과 방탄소년단, 태양, 세븐틴, 스트레이 키즈, 아이브 등 국내 아티스트들이 대거 거쳐 갔다. 다양한 인물이 출연하며 채널 자체의 게스트 라인업을 형성해 왔다.에픽하이의 'EPIKASE'는 일반적인 인터뷰 형식을 벗어난 진행으로 출연진의 색다른 모습을 끌어내는 점 때문에 업계 내외에서 주목받고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr