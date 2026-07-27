윤승아 / 사진=텐아시아 DB

/ 사진=유튜브 채널 '승아로운'

배우 윤승아가 민낯으로 다니다 16년지기 스타일리스트에게 핀잔을 들은 일화를 공개했다.지난 26일 유튜브 채널 '승아로운'에는 '단백질 폭탄 집밥!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 윤승아는 머리를 손질한 뒤 직접 운전해 점심을 먹으러 가는 일상을 공개했다. 그는 "머리를 했다. 조금 정리해서 잘랐는데 그새 많이 길었더라"고 말했다.이어 "요즘 제가 너무 생얼로 다니니까 스타일리스트 친구에게 어제 혼났다"며 "데뷔했을 때부터 함께한 16~17년 된 친구"라고 소개했다.윤승아는 "(친구가) '최소한의 예의는 지키고 쿠션이라도 하고 다니는 건 어떠냐'고 하더라"며 "메이크업을 배워볼까 한다. 너무 잘 못한다"고 털어놨다.또 근황도 전했다. 그는 "운전할 때가 가장 여유롭다"며 "요즘 생각이 많아지는 시기라 밤에 잠도 잘 못 잔다"고 솔직한 고민을 밝혔다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr