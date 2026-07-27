가수 텐의 스페셜 싱글 티저 이미지. / 사진제공=일리멘트

가수 텐(TEN)이 데뷔 10주년을 기념한 스페셜 싱글 'If You Don't Mean It'(이프 유 돈트 민 잇)을 발표한다.텐은 27일 오후 8시 각종 글로벌 음원 플랫폼을 통해 'If You Don't Mean It'을 공개한다.'If You Don't Mean It'은 텐의 첫 태국어 오리지널 곡이다. 짝사랑이 끝난 뒤 남겨진 그리움과 불안, 잠들지 못하는 밤 등 쉽게 지워지지 않는 감정을 담았다.이 곡은 이달 초 태국 방콕에서 열린 데뷔 10주년 기념 공연에서 먼저 공개됐다. 이번 싱글은 텐이 공동 설립한 크리에이티브 벤처 일리멘트(ILLIMNT) 산하 프로덕션 'Tenth Sound'가 제작한 첫 프로젝트이기도 하다.텐은 이번 곡의 작곡에도 참여했다. 오는 9월에는 새 싱글 'OUTWEST'를 발매하며 솔로 활동을 이어갈 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr