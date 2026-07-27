최종회까지 단 2회만을 남긴 '내일도 출근!'에서 서인국과 박지현의 로맨스가 어떤 결말을 맞을지 관심이 쏠린다./사진제공=tvN

최종회까지 단 2회만을 남긴 '내일도 출근!'에서 서인국과 박지현의 로맨스가 어떤 결말을 맞을지 관심이 쏠린다./사진제공=tvN

최종회까지 단 2회만을 남긴 '내일도 출근!'에서 서인국과 박지현의 로맨스가 어떤 결말을 맞을지 관심이 쏠린다.tvN 월화드라마 '내일도 출근!' 측은 27일 11회 방송을 앞두고 강시우(서인국 분)와 차지윤(박지현 분)의 관계 변화를 담은 스틸을 공개했다.지난 방송에서는 시우가 지윤에게 결혼을 이사의 선택지 중 하나로 제안하며 현실적인 프러포즈를 건넸다. 이후 고책임(홍우진 분)이 시우와 수진(박예영 분)의 과거를 폭로하면서 두 사람을 둘러싼 소문이 퍼졌고, 지윤은 "책임 님과 저 사귑니다"라며 직원들 앞에서 공개 연애를 선언했다. 결혼에 대한 답은 미뤘지만, 사랑하는 사람을 지키기 위해 망설이지 않는 모습으로 다음 이야기에 궁금증을 더했다.스틸에는 서로의 손을 꼭 맞잡은 채 마주 선 시우와 지윤의 모습이 담겼다. 이어 시우가 지윤을 품에 안은 장면도 공개됐다. 사내 연애를 밝힌 뒤 더 이상 주변의 시선을 의식하지 않는 두 사람의 변화가 눈길을 끈다.'내일도 출근!'은 동명의 인기 웹툰을 원작으로 한 작품이다. 지난달 22일 4.8%의 시청률로 출발한 뒤 10회까지 4%대를 유지하고 있다. 첫 방송 시청률이 자체 최고 기록으로 남아 있는 가운데, 일부 시청자들은 "케미가 안 산다", "원작과 배우들의 싱크로율이 떨어져서 아쉽다" 등의 반응을 내놓고 있다. 다만 시청률은 3%대로 하락하지 않고 4%대를 유지하고 있다.한편 '내일도 출근!'은 권태기를 겪던 7년 차 직장인 차지윤이 까칠한 직장 상사 강시우와 서로에게 대체 불가능한 존재가 되어가는 과정을 그린 오피스 로맨스다. 11회는 27일 오후 8시 50분 방송되며 글로벌 시청자들은 아마존 프라임 비디오를 통해 시청할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr