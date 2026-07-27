성시경 / 사진=텐아시아 DB

‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’ / 사진 = KBS 제공

평균 시청률 0%대 중반의 시청률을 기록 중인 KBS2 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'이 화제성 지표와 온라인 조회수에서 성과를 이어가고 있다.굿데이터코퍼레이션이 발표한 2026년 2분기 TV-OTT 화제성 조사에 따르면 KBS2는 TV 비드라마 화제성 점유율 부문에서 방송사 1위를 기록했다. 이 가운데 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 KBS 비드라마 프로그램 주간 화제성 순위 1위에 올랐다.지난 3월 27일 첫 방송한 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 약 4개월간 방송을 이어오며 다양한 게스트를 초대했다. 이승철, 김광진, 윤종신, 이소라, 이재훈 등 가요계 선배 가수부터 태양, 2AM, 아이오아이(I.O.I), 있지(ITZY), 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR), 코르티스(CORTIS) 등 K팝 가수, 배우 김남길, 조정석, 김대명, 이성경 등이 출연했다.MC 성시경은 오프닝 무대와 듀엣 코너 '두 사람' 등을 통해 게스트들과 다양한 무대를 선보이고 있다. 또한 매주 다른 선곡으로 오프닝 무대를 장식하는 한편, 듀엣 코너 '두 사람'을 통해 국내외 아티스트와 무대를 선보이고 있다.온라인에서도 관심이 이어지고 있다. KBS Kpop 유튜브 채널에 공개된 한로로의 '0+0' 무대 영상은 조회수 360만 회에 육박했으며, 성시경과 이승철이 함께한 '말리꽃' 듀엣 무대는 공개 2주 만에 약 320만 회를 기록했다.이 밖에도 이무진과 성시경의 '숙녀에게', 로이킴과 성시경의 '내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면', 이소라와 성시경의 '그대 안의 블루' 듀엣 무대 등도 꾸준한 조회수를 기록하고 있다.'더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 화제성 지표와 온라인 조회수를 바탕으로 심야 음악 프로그램으로서 존재감을 이어가고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr