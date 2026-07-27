사진=JTBC '뉴스룸'

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'뉴스룸' 이승철이 후배 가수 이산을 향한 기대를 드러냈다.26일 방송된 JTBC '뉴스룸'에는 데뷔 40주년을 맞은 가수 이승철이 출연해 음악 인생과 다양한 이야기를 전했다.이날 이승철은 자신의 40년 음악 인생을 한 단어로 표현해 달라는 질문에 "오름"이라고 답했다. 그는 "제주도에 가면 오름이 있지 않나. 끝없는 오름이 계속되는 여정이었다"며 "수많은 오름이 하나로 모여 노래가 되고 공연이 되고 사랑을 받으면서 40년이 흘렀다"고 돌아봤다.그러면서 "늘 평지일 수는 없다. 평지는 재미가 없다"며 "올라갈 때도 있고 내려올 때도 있는데 그걸 즐겨야 한다"고 덧붙였다.40년을 대표하는 한 곡을 꼽아달라는 요청에는 "한 곡으로는 설명할 수 없다. 그때그때 나를 만들어준 노래들이 있다"면서 "'희야'가 있었고, 솔로 데뷔곡 '안녕이라고 말하지마', 부활 재결합 이후 '네버 엔딩 스토리', 많은 사랑을 받은 '그런 사람 또 없습니다', 젊은 세대가 좋아하는 '아마추어'까지 모두 의미 있는 곡"이라고 이야기했다.특히 "'아마추어'는 인생이라는 무대에서는 모두가 아마추어라는 의미를 담은 노래"라며 애정을 드러냈다.후배 양성 프로젝트 '더 스카웃'과 우승자 이산에 대한 기대감도 숨기지 않았다. 이승철은 "지금은 K팝 아이돌이 빌보드에서 활약하고 있지만 이제는 진정한 싱어송라이터와 솔로 아티스트가 세계 무대로 나갈 때가 됐다"고 말했다.또 "세계적인 감각을 가진 K팝 솔리스트들이 굉장히 많다"며 "'더 스카웃'은 그런 싱어송라이터를 찾기 위한 시작"이라고 강조했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr