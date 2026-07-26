방송인 유재석이 뮤지컬 배우 김봉환과 만난다. / 사진=텐아시아 DB

사진=SBS '런닝맨'

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'런닝맨' 김종국의 '사내연애' 저격에 유재석이 발끈했다.26일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 강훈, 김혜준, 차우민이 게스트로 출연한 가운데 '목표는, 최애 사원' 레이스가 펼쳐졌다.이날 직장인들의 영원한 고민거리인 '사내연애를 해도 된다 vs 하면 안 된다'를 주제로 한 '과몰입 토론 배틀'이었다. 멤버들은 자신의 실제 생각과 상관없이 배정된 입장을 끝까지 지켜야 하는 미션에 돌입했다.'사내연애 찬성' 팀에 속한 유재석은 시작부터 양세찬을 향해 불을 지폈다. 그는 "사내연애 했잖아"라며 "아이돌 만난 거 아니야?"라고 기습 질문을 던졌고, 예상치 못한 공격에 양세찬은 당황한 기색을 감추지 못했다.양세찬은 자리에서 벌떡 일어나 "잠깐만. 사내연애 다 안 했냐?"라고 역공에 나섰다. 이에 하하는 망설임 없이 "했다"라고 답하며 분위기를 더욱 뜨겁게 달궜고, 김종국을 향해서는 "안 했어요? 내가 얘기해?"라고 몰아붙여 현장을 초토화시켰다.김종국은 사내연애를 반대하는 이유를 논리적으로 설명했다. 그는 "사내연애를 해서 다 알고 있는데 또 다른 사내연애를 하고 결혼하면 예전 연애의 잔상이 남아 여러 가지로 힘들다"고 주장했다. 이에 지석진은 "왜 사랑을 두 번 한다고 생각하냐. 한 번만 한다고 생각해야지"라고 받아쳤고, 하하는 "나는 괜찮던데요?"라고 상반된 의견을 내놨다.하지만 토론은 곧 실제 경험담을 둘러싼 폭로전으로 번졌다. 양세찬은 하하를 향해 "(사내연애) 진짜 괜찮았어요? 저한테 불편하다고 얘기하지 않았냐. 더블체크 하지 않았냐"라고 받아쳤고, 하하는 "어디 한번 해봐"라며 물러서지 않는 모습을 보여 웃음을 안겼다.멤버들의 공방이 점점 격해지자 결국 유재석이 직접 수습에 나섰다. 그는 "아이구, 미안하네"라며 하하를 말리는 척 다가갔고, 앞서 진행된 미션 상황을 활용해 하하의 바지를 잡아당기며 넘어지는 연기를 펼쳤다. 하하는 곧바로 "사장님 괜찮으세요?"라며 상황극에 동참했고, 멤버들은 예상치 못한 전개에 폭소를 터뜨렸다.토론은 게스트들에게도 이어졌다. 김혜준은 사내연애 후 싸우게 되면 "내가 저 사람보다 승진하겠다는 생각으로 더 열심히 일하면 된다"고 현실적인 답변을 내놨다. 반면 송지효는 "헤어지면 일의 능률이 떨어진다"고 반박했고, 유재석은 "왜 일의 능률이 떨어진다고 생각하냐"고 되물으며 끝까지 토론에 몰입했다.이를 듣던 김종국은 유재석을 향해 "죄송한데 사내연애를 많이 못 해봐서 잘 모르시나 보다"라고 공격했다. 아내 나경은과 오랜 연애 끝에 결혼한 유재석은 "봤어?"라고 발끈하며 받아쳐 또 한 번 현장을 웃음으로 물들였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr