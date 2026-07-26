이미지 크게보기 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

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'미운 우리 새끼' 가수 박현빈이 결혼 후에도 본가를 자주 찾았던 이유를 털어놨다.26일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에는 박현빈이 스페셜 게스트로 출연했다.이날 박현빈은 결혼 후에도 어머니 집을 자주 찾았다고 밝혔다. 그는 "요즘에는 많이 줄었는데 예전에는 일주일에 10번 정도 갔다. 조식부터 해가지고"라고 말해 모두를 놀라게 했다.일주일보다도 많은 횟수에 스튜디오가 술렁인 가운데, 서장훈은 "아내 음식이 입맛에 안 맞아서 그러는 거냐"라고 물었다.이에 박현빈은 "전혀 아니다. 아내가 힘들까 봐 그렇다. 손에 물 안 묻히게 하고 싶다"고 답했다.이어 "아내가 싱크대 앞에 있는 것도 보기 싫다"고 덧붙였고, 예상 밖 답변에 출연진들은 웃음을 터뜨렸다.박현빈의 답을 들은 서장훈은 "잘 빠져나간다"고 받아쳐 또 한 번 웃음을 자아냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr