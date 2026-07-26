방송인 박명수가 헬스장 이용 매너를 언급했다./사진=텐아시아DB

방송인 박명수가 헬스장 이용 매너를 언급했다.박명수는 24일 방송된 KBS Cool FM '박명수의 라디오쇼'에서 방송인 전민기와 함께 헬스장을 주제로 이야기를 나눴다.전민기는 박명수에게 코미디언 이경규, 강호동, 배우 송중기와 같은 헬스장을 다니는지 물었다. 이에 박명수는 "경규 형이랑 강호동 씨는 몇 번 봤고 송중기 씨는 한 번 봤다. 지금은 안 다니는 것 같더라"고 답했다.두 사람은 헬스장에서 다른 이용자에게 불편을 주는 행동에 관해 이야기를 이어갔다. 박명수는 "이런 얘기 해도 되나. 사우나 있지 않나. 남자들 드라이기로 옆구리하고 거기를 말린다. 나는 하늘에 맹세하고 한 번도 그렇게 한 적이 없다"고 강조했다.이어 "발바닥도 말리더라. 그런 것 좀 안 했으면 좋겠다. 거길 왜 말리나. 추잡스럽다. 드라이기 나도 써야 하는데. 되게 보기 안 좋다"고 덧붙였다.전민기는 "헬스장은 공용 시설이라는 걸 명심하면 좋겠다"고 말했다. 박명수는 "난 드라이기로 거기 말리는 거 보면서 짜증 나 가지고. 안 다니려고" 한다며 "러닝을 해야겠다"고 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr