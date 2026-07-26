이미지 크게보기 사진 = 손나은이 소지섭과의 첫 만남 실물 후기를 밝혔다 / 유튜브 채널 '유튜브 하지영'

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배우 손나은이 소지섭과 첫 만남 당시 실물에 대한 느낌을 전했다.22일 '유튜브하지영' 채널에는 손나은이 출연해 진행자 하지영과 이야기를 나눴다.이날 손나은은 SBS 금토드라마 '김부장' 대본 리딩 현장에서 소지섭을 처음 만났던 순간을 떠올렸다.그는 "너무 신기했다. 옛날부터 작품도 많이 봤고 별명도 '소간지'가 있지 않냐"라며 "진짜 엄청난 아우라가 있을 것 같았다"고 말했다.이어 "딱 갔는데 진짜 앉아 계시는 것만으로도 '와' 했다"라며 당시의 감정을 털어놨다.또한 손나은은 자신을 비롯해 소지섭, 윤경호, 최대훈, 주상욱 등 드라마 출연진 모두 MBTI가 I(내향형) 성향이라고 밝혀 눈길을 끌었다.이에 하지영이 "그렇게 안 보인다"고 하자, 손나은은 "연기를 하면서 다른 모습을 보여주시니까 전혀 그래 보이지가 않는다"고 답했다.이어 손나은은 상대가 불편해할까 봐 말을 먼저 건네는 편이라면서도, 선배들과의 자리에서는 "무슨 말을 해야 될지 모르겠어서 '무슨 말, 어떻게 말하지' 하다가 그냥 끝났다"고 촬영 당시를 회상했다.한편 손나은과 소지섭이 출연한 '김부장'은 최근 종영한 가운데, 마지막 회는 닐슨코리아 전국 기준 시청률 23%를 기록했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr