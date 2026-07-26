이미지 크게보기 사진 = MBN ‘속풀이쇼 동치미’

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‘전국노래자랑’으로 이름을 알린 흥모양처 구희아가 부모와 절연하게 된 사연을 고백했다.25일 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’는 ‘썸머 특집 별주부전’으로 꾸며졌다.구희아는 "아이를 2년 간격으로 낳으면서 산후우울증이 반복적으로 왔다"며 "친정 부모님과 절연했고 지금도 절연 상태"라고 고백했다.이어 "아버지가 굉장히 엄하셨고 가정폭력도 있었다"며 "무대에 서서 관객들에게 즐거움을 드리는 게 제 숙명이라고 생각했다"고 밝혔다.또 "아버지는 연기를 하면 안 된다고 반대하셨지만 제 힘으로 연극영화과에 들어갔다"며 "배우 생활도 녹록지 않았다"고 전했다.구희아는 "할머니 손에 컸는데 결혼 자금으로 100만 원만 빌려달라고 했더니 임플란트를 해야 해서 돈이 없다고 하셨다"며 "나중에 할머니에게 들었는데 제 축의금으로 준비한 몇백만 원을 아버지가 중간에서 가로채셨더라"고 털어놨다.그러면서 "아이 셋을 키우다가 그 사실을 알게 됐다. 내 부모는 무엇일까 하는 생각이 들었다"고 토로했다.이어 "엄마는 아버지에게 가스라이팅을 당해 아빠가 하지 말라는 건 하지 못하는 사람"이라며 "신우신염으로 40도 가까운 고열이 나 응급실에 가야 하는 상황에서도 아빠가 안 된다고 하니까 시부모님을 부르라고 하더라"고 말했다.또 "그게 너무 서운했고 지금도 응어리로 남아 있다"며 "엄마가 너무 그립고 보고 싶지만 볼 수 있는 환경이 아니다"라고 말하며 눈물을 보였다.구희아는 "무대를 통해 제 상처를 풀고 있다"며 "누군가는 저를 보고 천박하다, 과하다고 하지만 엄마가 너무 그립지만 못 보고 있는 상황"이라고 전했다.끝으로 "엄마까지도 미워진 적이 있었다"고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr