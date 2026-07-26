이미지 크게보기 배우 배종옥이 노희경 작가와의 일화를 이야기하고 있다 / 사진 = 유튜브 채널 '송승환의 원더풀 라이프'

이미지 크게보기 배우 배종옥이 노희경 작가와의 일화를 이야기하고 있다 / 사진 = 유튜브 채널 '송승환의 원더풀 라이프'

배우 배종옥이 드라마 '거짓말' 촬영 당시 노희경 작가와 부딪혔던 일화를 털어놨다.지난 24일 '송승환의 원더풀 라이프' 채널에는 게스트로 배종옥이 출연했다.영상에서 배종옥은 "'거짓말'은 원래 황신혜 언니가 하기로 했는데 결혼을 앞두면서 출연하지 못했다. 그렇게 내가 뒤늦게 합류하게 됐다"고 말했다.당시를 돌아본 배종옥은 "다른 작품도 하고 있었고 대학 강의까지 나가느라 정신이 없었다"며 "늦게 들어간 데다 대본도 제대로 못 읽고 앞에 놓인 과자만 계속 먹고 있었다"고 회상했다.그는 "노희경 작가도 신인 시절이라 굉장히 예민했다"며 "앞에서는 과자를 먹고 있는데 연기까지 안 되니까 기분이 나빴던 거다. 나는 그때는 그런 줄도 몰랐다"고 털어놨다.배종옥은 대본 연습을 마친 뒤 노희경 작가와 단둘이 엘리베이터를 탔던 순간도 꺼냈다. 그는 "'연기 좀 잘해요'라고 하더니 갑자기 내 목을 확 조르더라"며 "정말 화가 많이 났던 것 같다"고 고백했다.이어 그는 "나도 연기가 안 된다는 걸 알고 있었다"며 "손을 떼면서 '노력할게요'라고 했더니 더는 할 말이 없었던 것 같다"고 덧붙였다.이후 배종옥은 연기를 준비하는 자세에 대해 "그는 연기 교수에게 직접 지도를 받으며 대본 속 대사와 감정선을 모두 분석했다면서 "그 작품을 정말 하고 싶었다. 지금도 가장 기억에 남는 작품을 꼽으라면 '거짓말'"이라고 애정을 내비쳤다.배종옥은 윤여정과 노희경 작가가 함께했던 자리도 기억했다. 그는 "내가 보기에는 노희경 작가가 굉장히 잘난 척하는 스타일이더라"며 "나도 모르게 '굉장히 잘난 척하는 스타일이시네요'라고 말했다"고 전했다.배종옥은 "안 그래도 마음에 들지 않던 배우가 그런 말을 하니까 내 손을 덥석 물었다"며 "'탁' 치면서 '그러니까 글도 쓰시겠죠'라고 받아쳤다"고 웃었다.끝으로 그는 "윤여정 선생님은 우리 둘을 보면서 커피만 마시고 계속 눈치를 보고 계셨다"고 전하며 당시를 떠올렸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr