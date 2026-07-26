이미지 크게보기 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

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'미운 우리 새끼' 가수 린이 '가요계 군기반장' 소문에 대해 해명했다.26일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 린이 황치열, 조진세와 함께 군산 맛집 여행을 떠났다.이날 황치열은 2007년 음악방송에서 린을 처음 만났다며 "그냥 소문이다"라고 말한 뒤 "데뷔할 때 누나가 엄청 무서운 선배라는 이야기를 들었다. 후배들이 예의 없거나 거들먹거리면 혼낸다고 하더라"고 말했다.조진세는 "저는 반대로 생각했다"며 의외라는 반응을 보였다.이에 린은 "나는 단 한 번도 후배들을 혼낸 적이 없다"고 선을 그었다. 이어 "소속사 대표님께 직접 얘기했다"라고 털어놨다.이어 린은 "'인사 좀 잘해야겠더라'라고 얘기했다"라고 솔직하게 얘기해 웃음을 자아냈다.또 "다른 데 가서 더 혼날 까봐"라며 후배를 생각하는 마음에 했던 말이었다고 덧붙였다.황치열은 "그 이후로 누나가 잘해주셨다"고 떠올렸다.린은 "황치열은 동료들이 다 좋아한다. 재미있고 유쾌하고 기본적으로 실력이 좋다"고 칭찬했고, 황치열은 "감사하다. 가요계 레전드가 그렇게 말해주니 감격스럽다"고 화답했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr