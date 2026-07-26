메이비, "♥윤상현 소개팅 때 외모 마음에 안 들어했다…너무 말랐다고"

이미지 크게보기 사진 = 가수 메이비와 배우 윤상현 부부가 카메라를 향해 하트 손모양을 하고 있다 / 텐아시아DB

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가수 겸 작사가 메이비가 남편 윤상현과의 연애와 결혼 비하인드를 공개했다.메이비는 지난 25일 이금희의 유튜브 채널에 출연했다.그는 "결혼 전 데이트다운 데이트는 세 번 정도밖에 하지 않았다. 일반적인 연애는 아니었지만 그래서 더 재미있었다"고 돌아봤다.메이비는 "소개팅으로 처음 만났다. 남편 매니저가 저와 친한 언니였는데, 윤상현이 평소 빨리 결혼하고 싶다는 말을 자주 해서 소개를 받게 됐다"고 말했다.이어 "남편은 처음 봤을 때 제가 (외모가) 마음에 들지 않았다고 하더라. 통통하고 건강한 스타일을 좋아했는데 저는 너무 말랐던 것"이라며 "시간이 지나면서 자꾸 제 생각이 났고, 당시 바빠 자주 만나지는 못했지만 '결혼할 수 있는 사람'이라는 확신이 생겼다고 했다"고 전했다.메이비는 "저와 상의도 하지 않은 채 '힐링캠프'에 출연해 결혼할 사람이 있다고 이야기했다"며 "그 방송을 보고 저도 '결혼하는 건가' 싶었다. 상견례를 하고 나니 어느새 결혼식장에 들어가 있었고, 정말 눈 깜짝할 사이에 모든 일이 진행됐다"고 웃었다.또 "서로를 잘 모른 채 결혼했지만 살아가면서 더 많이 알게 됐다. 아이들을 키우면서도 남편을 새롭게 알게 되는 순간이 많았다"며 "MBTI도 정반대인데 그게 오히려 재미있다"고 말했다.메이비는 "등산복을 선물 받아 함께 산에 올랐다"며 "최근 아이들과 다시 같은 산을 찾았는데 아이들의 그림자를 안고 걸어가는 남편의 뒷모습을 보니 뭉클했다"고 덧붙였다.한편 메이비는 배우 윤상현과 2015년 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다. 이들 가족은 KBS 2TV 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'와 SBS '동상이몽2' 등을 통해 화목한 가족의 일상을 공개하며 많은 사랑을 받아왔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr