그룹 피원하모니가 'KMA 2026'에서 2관왕에 오르며 상승세를 이어갔다./사진=텐아시아DB 그룹 피원하모니가 'KMA 2026'에서 2관왕에 오르며 상승세를 이어갔다. 그룹 피원하모니가 'KMA 2026'에서 2관왕에 오르며 상승세를 이어갔다.

그룹 피원하모니가 'KMA 2026'에서 2관왕에 오르며 상승세를 이어갔다./사진제공=FNC

피원하모니는 지난 25일 서울 고려대학교 화정체육관에서 열린 'KMA 2026(KM차트어워즈 2026)'에서 'BEST MALE GROUP'과 'ULTIMATE 12'를 수상했다.멤버들은 "뜻깊은 상 주셔서 감사하다. 항상 응원해 주시고 사랑해 주시는 피스 감사드리고, 여러분 덕분에 더욱 빛나는 피원하모니가 되는 것 같다. 앞으로도 더 노력해서 멋진 무대 보여드리겠다"고 소감을 밝혔다.시상식 무대에서는 데뷔곡 'SIREN'을 비롯해 미니 9집 수록곡 'ICE (VVS)'와 타이틀곡 'UNIQUE'를 선보였다. 지웅과 소울의 댄스 브레이크로 시작한 피원하모니는 메가크루와 호흡을 맞춘 군무와 라이브 퍼포먼스로 무대를 꾸몄다.피원하모니는 지난 3월 미니 9집 'UNIQUE'를 발매했다. 해당 앨범은 초동 판매량 50만 장을 넘기며 데뷔 후 첫 하프 밀리언셀러를 기록했다.해외 차트에서도 자체 최고 성적을 냈다. 'UNIQUE'는 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 4위에 올랐으며, 피원하모니는 여섯 작품 연속 해당 차트 진입에 성공했다.타이틀곡 'UNIQUE'는 빌보드가 발표한 '2026년 최고의 K팝 노래 25'에도 포함됐다.피원하모니는 마카오와 방콕, 도쿄에서 '2026 P1Harmony ASIA STAGE [BE UNIQUE]'를 열고 현지 팬들과 만날 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr