그룹 82메이저가 다섯 번째 '워터밤' 무대에 오르며 '공연형 아이돌'의 존재감을 이어간다./사진=텐아시아DB

그룹 82메이저가 다섯 번째 '워터밤' 무대에 오르며 '공연형 아이돌'의 존재감을 이어간다./사진제공=그레이트엠

그룹 82메이저가 다섯 번째 '워터밤' 무대에 오르며 '공연형 아이돌'의 존재감을 이어간다.82메이저(남성모·박석준·윤예찬·조성일·황성빈·김도균)는 26일 경기 고양시 킨텍스 야외 글로벌 스테이지에서 열리는 '워터밤 서울 2026'에 출연한다.이날 82메이저는 그린팀 아티스트로 무대를 꾸민다. 2024년 서울과 홍콩, 두바이 공연을 시작으로 지난해 부산 '워터밤'까지 참여했던 이들은 이번 무대로 벌써 다섯 번째 '워터밤' 출연을 기록하게 됐다.최근 미니 5집 'FEELM(필름)' 활동으로 커리어 하이를 달성한 82메이저는 타이틀곡 'Sign(사인)'을 비롯한 대표곡 무대를 선보이며 축제 분위기를 달굴 예정이다.82메이저는 전날 열린 'KMA 2026(KM차트어워즈 2026)'에서도 겹경사를 맞았다. 'KM FAVORITE ICON(KM 페이보릿 아이콘)'을 수상한 데 이어, F1 레이서를 연상시키는 카레이싱 콘셉트의 의상으로 등장해 'W.T.F', 'TROPHY', 'Sign' 무대를 연이어 선보이며 현장을 뜨겁게 달궜다.최근 발매한 미니 5집 'FEELM'은 자체 최고 초동 판매량을 경신하며 커리어 하이를 기록했다. 타이틀곡 'Sign'은 미국 빌보드가 선정한 '2026년 최고의 K-팝 노래 25곡'에서 9위에 이름을 올렸고, 스페인과 베트남 아이튠즈 차트 1위, 중국 왕이뮤직 상위권에 오르며 글로벌 성과를 이어갔다.해외 시상식에서도 존재감을 자랑했다. 중국 '웨이보 인터내셔널 엔터테인먼트 어워드'에서는 '올해의 잠재력 해외 그룹상'을, '아시아 컬처 페스티벌 2026'에서는 '아시아 라이징 그룹상'을 수상하며 상승세를 입증했다.공연 행보도 꾸준하다. 82메이저는 홍콩과 태국 방콕에서 단독 콘서트 '비범 : BE 범'을 성공적으로 마쳤으며, 홍콩 공연과 서울 팬콘서트에 이어 오는 8월 열리는 마카오 팬콘서트까지 연이어 매진시키며 글로벌 인기를 이어가고 있다.82메이저는 8월 2일 마카오 브로드웨이 시어터에서 팬콘서트를 열고 현지 팬들과 만난다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr