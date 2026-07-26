사진 = 노정의 인스타그램

사진 = 노정의 인스타그램

사진 = 노정의 인스타그램

사진 = 노정의 인스타그램

배우 노정의가 서로 다른 스타일과 표정으로 다채로운 비주얼을 선보였다.노정의는 최근 자신의 인스타그램에 "다양한"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 노정의는 회색 수납장과 싱크대가 놓인 실내에서 휴대전화를 들고 거울 셀카를 촬영하고 있다. 레이스가 덧대어진 네크라인과 작은 단추가 돋보이는 화이트 민소매 원피스는 가볍고 화사한 분위기를 더했다. 허리까지 곧게 내려오는 긴 생머리와 옅은 미소가 단정한 스타일을 완성했다.실내 거울 앞에 선 노정의는 휴대전화 플래시를 켠 채 정면을 바라봤다. 레드 컬러의 긴소매 그래픽 톱은 한쪽 밑단이 올라가 허리선이 드러났으며 블랙 하의와 선글라스, 여러 개의 목걸이가 강렬한 색감에 개성 있는 포인트를 더했다. 뒤편에는 벽걸이 TV와 작은 테이블, 펼쳐진 여행가방이 자리해 있다.음료를 얼굴 가까이 든 노정의는 두 눈을 꼭 감고 환하게 미소를 지었다. 하얀 음료 위에 붉은 체리 장식이 올라가 있으며 레드 톱과 알록달록한 별 그림이 어우러져 발랄한 인상을 살렸다.제주동문시장 앞에 선 노정의는 검은색 뿔테 안경을 쓰고 휴대전화를 내려다보고 있다. 오렌지색 그래픽이 들어간 화이트 반소매 티셔츠와 그레이 하의를 매치해 편안한 스타일을 연출했으며 자연스럽게 흐트러진 헤어가 수수한 매력을 더했다. 어두운 밤하늘 아래 시장 입구와 환하게 빛나는 점포가 펼쳐져 현장의 풍경을 생생하게 담았다.이를 본 팬들은 "이쁘다 이뻐 참", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "아름다운 나의 여왕님", "진짜 너무너무 예뻐", "최고에요" 등의 댓글을 달았다.한편 2001년생인 노정의는 25세이다. 노정의는 165cm 39kg이라고 알려졌으며 최근 종영한 MBC 드라마 '바니와 오빠들'에서 반희진 역을 맡아 열연했다. 노정의는 현재 차기작을 준비 중이며 SNS를 통해 꾸준히 팬들에게 일상을 공유하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr