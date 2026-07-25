이솔이가 근황을 공개했다. / 사진=이솔이 SNS

이솔이가 근황을 공개하며 시원한 여름 패션을 선보였다. / 사진=이솔이 SNS

코미디언 박성광의 아내 이솔이가 근황을 공개했다.25일 이솔이는 자신의 SNS에 "자꾸 눈에 디저트가 아른아른거리는데, 잘 참았오"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 이솔이는 풍성한 꽃다발을 들고 포즈를 취하고 있다. 블랙 빈소매 탑에 풍성한 볼륨이 들어간 흰 스커트를 입고 발랄한 매력을 뽐내고 있다. 도트 무늬에 리본이 달린 신발은 전체적인 룩에 귀여운 느낌을 더했다.다른 사진에서 이솔이는 뒷모습을 공개했다. 올림 머리와 백리스로 무더위를 피하는 여름룩을 완성했다.이솔이는 2020년 박성광과 결혼했다. 2세를 준비하던 중 여성 암 판정을 받고 현재까지 약을 복용하며 치료를 이어오고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr