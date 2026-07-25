사진 = 남주혁 인스타그램

사진 = 남주혁 인스타그램

사진 = 남주혁 인스타그램

사진 = 남주혁 인스타그램

남주혁이 담백한 스타일링만으로도 압도적인 분위기를 자아내며 근황을 전했다.남주혁은 "여름에는 디올소바쥬 디올소바쥬 디올소바쥬오드뚜왈렛"이라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 공개했다.공개된 사진 속 남주혁은 블랙 반소매 티셔츠와 블랙 팬츠를 매치한 올블랙 스타일링으로 디올 소바쥬 향수를 손에 든 채 다양한 포즈를 취하고 있다. 회색 벽을 배경으로 향수 용기를 바라보거나 정면을 응시하는 모습에서는 차분하면서도 세련된 분위기가 자연스럽게 드러났고, 짧게 정돈한 헤어스타일과 또렷한 이목구비가 어우러져 깔끔한 인상을 완성했다.또 다른 사진에서 남주혁은 의자에 앉아 두 종류의 디올 소바쥬 향수를 양손에 들고 카메라를 바라보고 있으며 검은 벨트와 실버 버클이 더해진 심플한 스타일링이 한층 단정한 분위기를 더했다.이어 향수 용기를 손에 들고 분사하기 전 모습을 담은 컷에서는 제품을 바라보는 자연스러운 남주혁의 시선과 탄탄한 팔 라인이 돋보였고 군더더기 없는 배경과 미니멀한 공간이 전체적인 무드를 더욱 깔끔하게 살렸다.팬들은 "군대 이후의 빛나는 모습" "늘 응원합니다" "너무 잘생김" "화이팅" "향수는 모델과 함께 제공되는 거죠" "알라뷰" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 남주혁은 1994년생으로 32세이며 최근 넷플릭스 시리즈 '동궁'에서 귀의 세계를 넘나드는 능력을 가진 '구천' 역을 맡아 열연을 펴쳤다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr