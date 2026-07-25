서인영이 '워터밤 속초 2026' 무대를 앞두고 팔 지방흡입과 각종 시술을 받았다고 밝혔다./사진=서인영 유튜브 채널 캡처
서인영이 '워터밤 속초 2026' 무대를 앞두고 팔 지방흡입과 각종 시술을 받았다고 밝혔다./사진=서인영 유튜브 채널 캡처
특유의 솔직함으로 대중에게 사랑받는 가수 서인영이 '워터밤 속초 2026' 무대를 앞두고 팔 지방흡입과 각종 시술을 받았다고 밝혔다.

지난 22일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '아빠 몰래 지방 흡입했다가 앓아누운 서인영 충격 근황'이라는 제목의 영상이 공개됐다.
서인영이 '워터밤 속초 2026' 무대를 앞두고 팔 지방흡입과 각종 시술을 받았다고 밝혔다./사진=서인영 유튜브 채널 캡처
서인영이 '워터밤 속초 2026' 무대를 앞두고 팔 지방흡입과 각종 시술을 받았다고 밝혔다./사진=서인영 유튜브 채널 캡처
서인영은 얼굴과 팔에 멍이 남은 모습으로 제작진과 만났다. PD가 "몸이 편찮으시다 해서 과일 사 왔다. 얼굴이 왜 그러냐"고 묻자 그는 "예뻐지려고 완전히 노력하고 있다. 부스터 맞았다"고 답하며 시술 사실을 공개했다. 이번 관리는 다음 달 출연하는 '워터밤 속초 2026' 무대를 준비하는 과정이었다. 서인영은 "팔 지방흡입 했다"고 털어놨다.

이석로 PD가 "미쳤다"며 놀라자 서인영은 팔 지방흡입을 결심한 이유와 회복 상태를 설명했다. 그는 "심하게 다이어트를 하는데 팔뚝이 죽어도 안 빠지더라"며 "멍이 많이 들진 않았고 빠지는 중이다"라고 말했다.
서인영이 '워터밤 속초 2026' 무대를 앞두고 팔 지방흡입과 각종 시술을 받았다고 밝혔다./사진=서인영 유튜브 채널 캡처
서인영이 '워터밤 속초 2026' 무대를 앞두고 팔 지방흡입과 각종 시술을 받았다고 밝혔다./사진=서인영 유튜브 채널 캡처
서인영은 "워터밤까지는 예뻐져. 기다려"라며 "내 인생을 걸었다. '내돈내산'이다. 출연료를 다 썼다"고 말했다.

멍과 부기가 남아 있었지만, 변화에는 만족감을 나타냈다. 그는 "(팔을 접으면) 뒷살이 있었는데 없어졌다"며 "전신마취 했는데 (지방을) 생각보다 많이 뺐다고 한다"고 전했다. 이어 "코 (수술) 다섯 번 할 때 비하면 이 정도는 껌이긴 하다"고 덧붙였다.

'워터밤 속초 2026' 라인업에는 서인영을 비롯해 비, 비비, 이영지, 우주소녀 다영 등이 이름을 올렸다. 서인영은 "라인업 장난 아니다. 더 빼고 싶다. 몸짱만 나온다"며 "핫하고 어리고 팔팔한 것들 나온다. 얼굴 윤기라도 나고, 팔이라도 뼈 팔이어야 한다"고 시술을 결심한 배경을 밝혔다.

엄격한 성격의 아버지에게는 수술 사실을 아직 알리지 않았다고 했다. 서인영은 "아버지가 손톱(네일)을 떼라고 해서 뗐다. 어차피 손톱을 하면 수술을 받을 수 없어서"라며 "아빠도 지방흡입을 모르는데 큰일 났다"고 말했다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

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