서인영이 '워터밤 속초 2026' 무대를 앞두고 팔 지방흡입과 각종 시술을 받았다고 밝혔다./사진=서인영 유튜브 채널 캡처

서인영이 '워터밤 속초 2026' 무대를 앞두고 팔 지방흡입과 각종 시술을 받았다고 밝혔다./사진=서인영 유튜브 채널 캡처

서인영이 '워터밤 속초 2026' 무대를 앞두고 팔 지방흡입과 각종 시술을 받았다고 밝혔다./사진=서인영 유튜브 채널 캡처

특유의 솔직함으로 대중에게 사랑받는 가수 서인영이 '워터밤 속초 2026' 무대를 앞두고 팔 지방흡입과 각종 시술을 받았다고 밝혔다.지난 22일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '아빠 몰래 지방 흡입했다가 앓아누운 서인영 충격 근황'이라는 제목의 영상이 공개됐다.서인영은 얼굴과 팔에 멍이 남은 모습으로 제작진과 만났다. PD가 "몸이 편찮으시다 해서 과일 사 왔다. 얼굴이 왜 그러냐"고 묻자 그는 "예뻐지려고 완전히 노력하고 있다. 부스터 맞았다"고 답하며 시술 사실을 공개했다. 이번 관리는 다음 달 출연하는 '워터밤 속초 2026' 무대를 준비하는 과정이었다. 서인영은 "팔 지방흡입 했다"고 털어놨다.이석로 PD가 "미쳤다"며 놀라자 서인영은 팔 지방흡입을 결심한 이유와 회복 상태를 설명했다. 그는 "심하게 다이어트를 하는데 팔뚝이 죽어도 안 빠지더라"며 "멍이 많이 들진 않았고 빠지는 중이다"라고 말했다.서인영은 "워터밤까지는 예뻐져. 기다려"라며 "내 인생을 걸었다. '내돈내산'이다. 출연료를 다 썼다"고 말했다.멍과 부기가 남아 있었지만, 변화에는 만족감을 나타냈다. 그는 "(팔을 접으면) 뒷살이 있었는데 없어졌다"며 "전신마취 했는데 (지방을) 생각보다 많이 뺐다고 한다"고 전했다. 이어 "코 (수술) 다섯 번 할 때 비하면 이 정도는 껌이긴 하다"고 덧붙였다.'워터밤 속초 2026' 라인업에는 서인영을 비롯해 비, 비비, 이영지, 우주소녀 다영 등이 이름을 올렸다. 서인영은 "라인업 장난 아니다. 더 빼고 싶다. 몸짱만 나온다"며 "핫하고 어리고 팔팔한 것들 나온다. 얼굴 윤기라도 나고, 팔이라도 뼈 팔이어야 한다"고 시술을 결심한 배경을 밝혔다.엄격한 성격의 아버지에게는 수술 사실을 아직 알리지 않았다고 했다. 서인영은 "아버지가 손톱(네일)을 떼라고 해서 뗐다. 어차피 손톱을 하면 수술을 받을 수 없어서"라며 "아빠도 지방흡입을 모르는데 큰일 났다"고 말했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr