사진 = 31기 옥순 인스타그램

사진 = 31기 옥순 인스타그램

사진 = 31기 옥순 인스타그램

사진 = 31기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 30기 옥순이 단정한 스타일링과 환한 미소가 담긴 일상 사진을 공개하며 편안하면서도 우아한 분위기를 전했다.30기 옥순은 인스타그램에 "왜 제가 장화를 신는 날엔 하늘이 맑고 안 신는 날엔 꼭 비가 내리는 걸까요…?날씨는 좀처럼 제 편이 아닌 것 같지만 일상속에서 마주치는 많은 분들의 따뜻한 축하 덕분에 저는 쑥스럽고 행복한 나날을 보내고 있답니다 진심으로 감사합니다!"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진에서 30기 옥순은 흰색 시스루 퍼프소매 블라우스 위에 검은 뷔스티에를 레이어드하고 흰색 롱스커트를 매치한 채 나무 벤치에 앉아 고개를 옆으로 돌리며 은은한 미소를 짓고 있다. 흰색 외벽과 커다란 창문을 배경으로 빨간 샌들이 포인트를 더했고, 자연스러운 자세와 부드러운 표정이 차분한 분위기를 완성했다.다른 사진에서 30기 옥순은 같은 장소의 벤치에 앉아 눈을 감은 채 환하게 웃고 있다. 건물 입구와 작은 의자, 주변의 초록 식물이 함께 담기며 편안한 공간 속 여유로운 순간이 자연스럽게 전해진다.이어진 사진에서 30기 옥순은 검은 반소매 티셔츠와 흰색 팬츠를 입고 실내 카페 좌석에 앉아 한 손으로 턱을 괸 채 카메라를 바라보고 있다. 테이블 위에 올려둔 흰색 가방과 따뜻한 조명이 어우러지며 담백한 스타일링이 돋보였다.다른 사진에서 30기 옥순은 카페 테이블 앞에 앉아 스마트폰으로 음식 사진을 촬영하고 있다. 테이블 위에는 커피 한 잔과 샌드위치, 샐러드가 담긴 접시가 놓여 있고, 창밖 풍경이 비치는 실내 공간 속에서 일상의 편안한 분위기를 보여줬다.이를 본 팬들은 "역시 인연은 따로 있나봐요" "옥순님은 참 미소가 예쁘신 분이에요" "너무 예뻐" "언니는 블라우스가 진짜 잘어울령" "그냥 뭘해도 다 예쁘네요" "너무 오래 기다리게 하지 않고 기쁜 소식 전해줘서 넘 고맙고 결혼 진심으로 축하해요" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생인 30기 옥순은 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 에겐남 테토녀 특집에 출연해 동갑내기 영수와 '현실 커플'로 발전했다. 또 옥순은 자신의 유튜브 채널 '희노아락'에 출연해 영수와 결혼을 약속했다고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr