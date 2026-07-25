사진 = 31기 옥순 인스타그램
사진 = 31기 옥순 인스타그램
'나는솔로' 30기 옥순이 단정한 스타일링과 환한 미소가 담긴 일상 사진을 공개하며 편안하면서도 우아한 분위기를 전했다.

30기 옥순은 인스타그램에 "왜 제가 장화를 신는 날엔 하늘이 맑고 안 신는 날엔 꼭 비가 내리는 걸까요…?날씨는 좀처럼 제 편이 아닌 것 같지만 일상속에서 마주치는 많은 분들의 따뜻한 축하 덕분에 저는 쑥스럽고 행복한 나날을 보내고 있답니다 진심으로 감사합니다!"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
사진 = 31기 옥순 인스타그램
사진 = 31기 옥순 인스타그램
사진에서 30기 옥순은 흰색 시스루 퍼프소매 블라우스 위에 검은 뷔스티에를 레이어드하고 흰색 롱스커트를 매치한 채 나무 벤치에 앉아 고개를 옆으로 돌리며 은은한 미소를 짓고 있다. 흰색 외벽과 커다란 창문을 배경으로 빨간 샌들이 포인트를 더했고, 자연스러운 자세와 부드러운 표정이 차분한 분위기를 완성했다.
사진 = 31기 옥순 인스타그램
사진 = 31기 옥순 인스타그램
다른 사진에서 30기 옥순은 같은 장소의 벤치에 앉아 눈을 감은 채 환하게 웃고 있다. 건물 입구와 작은 의자, 주변의 초록 식물이 함께 담기며 편안한 공간 속 여유로운 순간이 자연스럽게 전해진다.

이어진 사진에서 30기 옥순은 검은 반소매 티셔츠와 흰색 팬츠를 입고 실내 카페 좌석에 앉아 한 손으로 턱을 괸 채 카메라를 바라보고 있다. 테이블 위에 올려둔 흰색 가방과 따뜻한 조명이 어우러지며 담백한 스타일링이 돋보였다.
사진 = 31기 옥순 인스타그램
사진 = 31기 옥순 인스타그램
다른 사진에서 30기 옥순은 카페 테이블 앞에 앉아 스마트폰으로 음식 사진을 촬영하고 있다. 테이블 위에는 커피 한 잔과 샌드위치, 샐러드가 담긴 접시가 놓여 있고, 창밖 풍경이 비치는 실내 공간 속에서 일상의 편안한 분위기를 보여줬다.

이를 본 팬들은 "역시 인연은 따로 있나봐요" "옥순님은 참 미소가 예쁘신 분이에요" "너무 예뻐" "언니는 블라우스가 진짜 잘어울령" "그냥 뭘해도 다 예쁘네요" "너무 오래 기다리게 하지 않고 기쁜 소식 전해줘서 넘 고맙고 결혼 진심으로 축하해요" 등의 댓글을 달았다.

한편 1992년생인 30기 옥순은 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 에겐남 테토녀 특집에 출연해 동갑내기 영수와 '현실 커플'로 발전했다. 또 옥순은 자신의 유튜브 채널 '희노아락'에 출연해 영수와 결혼을 약속했다고 밝혔다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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