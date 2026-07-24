장원영이랑 공통점 찾으려 안간힘…권성준, 억지로 끼워맞춘 평행이론

'나폴리 맛피아' 권성준 셰프가 아이브 장원영과의 유쾌한 투샷을 공개했다.권성준은 자신의 SNS에 장원영과 함께 촬영한 사진을 게재하며 "ENTJ+임수+O형(닮은 게 많지만 종족은 다른) 조합이라 그런지 언제나 편안하고 즐거운 원영님과의 촬영"이라는 글을 적었다. 최근 두 사람은 함께 요리 콘텐츠를 촬영한 것으로 알려졌다.공개된 사진 속 권성준은 검은 셰프복을 입고 특유의 진지한 표정을 짓고 있고, 장원영은 하늘색 원피스와 앞치마를 매치한 채 환한 미소를 지으며 카메라를 바라보고 있다. 한 손으로 볼을 감싼 장원영의 사랑스러운 포즈와 권성준의 근엄한 표정이 대비를 이루며 웃음을 자아낸다.무엇보다 눈길을 끈 것은 권성준의 재치 있는 글이었다. MBTI부터 사주, 혈액형까지 장원영과의 공통점을 하나하나 나열한 뒤 "닮은 게 많지만 종족은 다른"이라고 덧붙여 유쾌한 입담을 뽐냈다. 공통점을 찾으려는 권성준의 진심 어린(?) 분석이 팬들에게도 웃음을 안겼다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr