에스파 카리나(왼쪽에서 2번째)/SNS

에스파 카리나가 상큼한 패션을 선보였다.에스파는 지난 18일부터 20일까지 일본 도쿄 케이오 아레나에서 열린 대규모 팬미팅 ‘MY-J presents aespa JAPAN FANMEETING 2026 ‘MY CLASSMaeTE’’를 통해 현지 팬들과 만났다.이날 카리나는 브랜드 S사의 홀터넥을 입고 등장했다. 빈티지하면서도 사랑스러움이 보인다. 이 홀터넥은 카리나의 어깨와 쇄골 라인을 시원하게 강조했고 은은한 볼륨감을 연출해줬다. 화려한 액세서리 대신 의상 자체에 포인트를 둔 스타일링으로 부담스럽지 않으면서도 트렌디한 분위기를 자아냈다. 가격은 99달러다.여기에 긴 생머리와 내추럴한 메이크업을 더해 카리나 특유의 청순하면서도 발랄한 매력이 한층 돋보였다.한편, 에스파는 24일 0시 일본 첫 미니앨범 '키스 앤 텔(KISS N TELL)' 전곡 음원과 타이틀곡 뮤직비디오(MV)를 공개했다. 타이틀곡 '키스 앤 텔(KISS N TELL)'은 경쾌한 피아노와 댄서블한 비트가 어우러진 하우스 기반의 댄스 팝이다. 함께 공개된 뮤직비디오는 놀이공원을 배경으로 에스파의 발랄하고 친근한 매력을 담아냈다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr