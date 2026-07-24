얼굴은 송혜교, 키는 172cm…우월한 모델 기럭지 자랑한 정가은
배우 정가은이 변함없는 비주얼과 모델 같은 비율을 자랑했다.

정가은은 자신의 SNS를 통해 여러 장의 일상 사진을 공개했다. 그는 "오늘은 해가 빼꼼 나왔네요… 그래도 오후에 또 비 온대요. 우산 챙겨 나가세요"라는 글과 함께 근황을 전했다.
얼굴은 송혜교, 키는 172cm…우월한 모델 기럭지 자랑한 정가은
얼굴은 송혜교, 키는 172cm…우월한 모델 기럭지 자랑한 정가은
공개된 사진 속 정가은은 데님 셔츠와 쇼트 팬츠를 매치한 청청 패션으로 거울 셀카를 남기고 있다. 꾸미지 않은 듯 자연스러운 스타일링이지만, 긴 팔다리와 작은 얼굴이 어우러져 화보 같은 분위기를 완성했다.
얼굴은 송혜교, 키는 172cm…우월한 모델 기럭지 자랑한 정가은
특히 정가은은 큰 키를 바탕으로 루즈한 데님 셋업도 세련되게 소화했다. 과하지 않은 캐주얼룩임에도 시원한 비율이 돋보이며 모델 출신다운 존재감을 드러냈다. 정가은의 프로필상 키는 172cm로 알려져 있다.

정가은은 데뷔 초부터 '키 큰 송혜교'라는 별명으로 화제를 모았다. 또렷한 이목구비와 청순한 분위기가 송혜교를 떠올리게 한다는 반응을 얻으며 대중의 관심을 받았고, 이번 사진에서도 부드러운 미소와 맑은 분위기로 그 별명을 다시 한번 떠올리게 했다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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