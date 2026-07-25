명재현이 데뷔 초 기대만큼 성과를 내지 못했다고 느꼈던 당시의 심정을 털어놓는다./사진=텐아시아DB
명재현이 데뷔 초 기대만큼 성과를 내지 못했다고 느꼈던 당시의 심정을 털어놓는다./사진=텐아시아DB
보이넥스트도어 명재현이 데뷔 초 기대만큼 성과를 내지 못했다고 느꼈던 당시의 심정을 털어놓는다.

25일 방송되는 JTBC '아는 형님' 537회에는 각 세대를 대표하는 K팝 그룹의 리더인 동방신기 유노윤호, 비투비 서은광, 오마이걸 효정, 보이넥스트도어 명재현이 출연해 각자의 리더십과 다양한 비하인드 스토리를 공개한다.
명재현이 데뷔 초 기대만큼 성과를 내지 못했다고 느꼈던 당시의 심정을 털어놓는다./사진제공=JTBC
명재현이 데뷔 초 기대만큼 성과를 내지 못했다고 느꼈던 당시의 심정을 털어놓는다./사진제공=JTBC
유노윤호는 "'SM 지박령'이라는 별명은 시간이 날 때마다 회사로 가서 연습하다 보니 생긴 별명"이라며 별명의 비화를 전한다. 이어 "군대에서 전문하사를 제의받은 적이 있는데 '연예계 최초 전문하사'가 되고 싶어서 회사에 문의까지 했었다"며 '열정 윤호'다운 일화를 공개한다.
명재현이 데뷔 초 기대만큼 성과를 내지 못했다고 느꼈던 당시의 심정을 털어놓는다./사진제공=JTBC
명재현이 데뷔 초 기대만큼 성과를 내지 못했다고 느꼈던 당시의 심정을 털어놓는다./사진제공=JTBC
하이브 산하 레이블 KOZ엔터테인먼트 소속 보이넥스트도어의 리더 명재현은 "보이넥스트도어로 데뷔한 뒤, 생각보다 잘되지 않았다고 느껴서 악착같이 살았다"며 방송에서 몸을 사리지 않게 된 이유를 밝힌다. 이어 "시키면 다 한다"며 별명 '무리명'다운 활약을 펼친다. 이에 강호동은 "오늘 재현이랑 못 헤어지겠다"며 처음 출연한 명재현을 무릎에 앉히는 등 남다른 애정을 보인다.

서은광은 "연습생 시절, 비주얼 때문에 항상 퇴출 위기였다. 하지만 한결같이 성실한 모습을 좋게 봐주셔서 리더까지 맡게 됐다"며 데뷔 전 비화를 공개한다.

효정은 "사실 나는 '쭈굴 리더'다. 멤버들을 너무 사랑해서 화를 내지 못하고 결국 이야기하다가 울게 된다"며 리더로서의 고민을 털어놓는다. 이어 "다시 데뷔한다면 리더는 안 하고 싶다"는 의외의 속마음을 전해 형님들을 놀라게 한다.

각 그룹을 이끄는 네 리더의 솔직한 입담과 다양한 에피소드는 25일 오후 9시 방송되는 '아는 형님'에서 공개된다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

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