명재현이 데뷔 초 기대만큼 성과를 내지 못했다고 느꼈던 당시의 심정을 털어놓는다./사진=텐아시아DB

명재현이 데뷔 초 기대만큼 성과를 내지 못했다고 느꼈던 당시의 심정을 털어놓는다./사진제공=JTBC

명재현이 데뷔 초 기대만큼 성과를 내지 못했다고 느꼈던 당시의 심정을 털어놓는다./사진제공=JTBC

보이넥스트도어 명재현이 데뷔 초 기대만큼 성과를 내지 못했다고 느꼈던 당시의 심정을 털어놓는다.25일 방송되는 JTBC '아는 형님' 537회에는 각 세대를 대표하는 K팝 그룹의 리더인 동방신기 유노윤호, 비투비 서은광, 오마이걸 효정, 보이넥스트도어 명재현이 출연해 각자의 리더십과 다양한 비하인드 스토리를 공개한다.유노윤호는 "'SM 지박령'이라는 별명은 시간이 날 때마다 회사로 가서 연습하다 보니 생긴 별명"이라며 별명의 비화를 전한다. 이어 "군대에서 전문하사를 제의받은 적이 있는데 '연예계 최초 전문하사'가 되고 싶어서 회사에 문의까지 했었다"며 '열정 윤호'다운 일화를 공개한다.하이브 산하 레이블 KOZ엔터테인먼트 소속 보이넥스트도어의 리더 명재현은 "보이넥스트도어로 데뷔한 뒤, 생각보다 잘되지 않았다고 느껴서 악착같이 살았다"며 방송에서 몸을 사리지 않게 된 이유를 밝힌다. 이어 "시키면 다 한다"며 별명 '무리명'다운 활약을 펼친다. 이에 강호동은 "오늘 재현이랑 못 헤어지겠다"며 처음 출연한 명재현을 무릎에 앉히는 등 남다른 애정을 보인다.서은광은 "연습생 시절, 비주얼 때문에 항상 퇴출 위기였다. 하지만 한결같이 성실한 모습을 좋게 봐주셔서 리더까지 맡게 됐다"며 데뷔 전 비화를 공개한다.효정은 "사실 나는 '쭈굴 리더'다. 멤버들을 너무 사랑해서 화를 내지 못하고 결국 이야기하다가 울게 된다"며 리더로서의 고민을 털어놓는다. 이어 "다시 데뷔한다면 리더는 안 하고 싶다"는 의외의 속마음을 전해 형님들을 놀라게 한다.각 그룹을 이끄는 네 리더의 솔직한 입담과 다양한 에피소드는 25일 오후 9시 방송되는 '아는 형님'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr