배우 주상욱이 백그라운드 속 자신의 얼굴을 바라보고 있다. / 사진=주상욱 SNS

사진=주상욱 SNS

배우 주상욱이 드라마 종영을 앞두고 의미심장한 결말을 예고했다.주상욱은 지난 23일 자신의 인스타그램에 "주강찬....아직 한발 남았다!!"라는 문구와 함께 하나의 영상과 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 주상욱이 SBS 뉴스 스튜디오에 참석해 작품에 대한 다양한 이야기를 나누고 있는 모습. 특히 그는 자신이 맡은 주강찬 역할에 대해 의미심장함을 덧붙여 궁금증을 끌어 올렸다.주상욱은 현재 SBS 금토드라마 '김부장'에서 깡패 출신 건설사 대표 주강찬 회장으로 출연 중이다.한편 주상욱은 배우 차예련과 2017년 결혼해 2018년 슬하에 딸 하나를 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr