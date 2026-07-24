슈퍼주니어 신동이 불화설과 그룹 내 싸움 서열에 대해 직접 입을 연다./사진=텐아시아DB

슈퍼주니어 신동이 불화설과 그룹 내 싸움 서열에 대해 직접 입을 연다./사진제공=MBN, 채널S

슈퍼주니어 신동이 불화설과 그룹 내 싸움 서열에 대해 직접 입을 연다.24일 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 4회에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈)가 '먹친구' 신동과 함께 합천 시민들이 추천한 한우 맛집을 찾는다.합천의 유명한 한우 거리로 향하던 중 전현무는 "슈퍼주니어도 멤버들끼리 싸운 적 있냐?"고 묻는다. 이에 신동은 "사실 '이거 미친놈 아니야?'라는 말까지 나갔던 사건이 있긴 했는데…"라며 그동안 소문으로만 돌던 '슈퍼주니어 불화설'의 진실을 공개한다. 이어 자신이 생각하는 그룹 내 '싸움 서열'까지 거침없이 밝혀 현장을 웃음바다로 만든다.한우 거리에 도착한 세 사람은 즉석에서 시민들에게 맛집을 추천받는다. 선택된 식당의 사장은 "우리는 투뿔 나인 넘버만 취급한다. 전국 1% 안에 드는 소만 매입한다"며 자신감을 내비친다. 이날 상에 오른 한우는 1900만 원을 들여 매입한 최상급 고기로, 세 사람은 '넘버 나인' 특상 한우를 맛본다.고기를 먹는 방식에서는 의견이 엇갈린다. '웰던파' 신동은 "원래 고기는 다 구워 먹는 것"이라고 주장하고, '레어파' 전현무는 "굳이 좋은 고기를 왜?"라며 맞선다. 여기에 신동은 모두의 예상을 뛰어넘는 조합으로 한우를 즐기고, 식당 직원마저 "가게 생긴 이래로 이렇게 드시는 분은 처음"이라고 말해 궁금증을 더한다.식사 말미 전현무가 "앞으로의 목표가 뭐냐?"고 묻자, 신동은 "슈퍼주니어 (활동을) 계속하고 싶고, 건물도 사고 싶지만…"이라며 뜻밖의 목표를 털어놓는다. 이에 전현무는 "나랑 똑같아!"라고 공감하며 반가워한다.전현무와 신동이 공감한 목표는 무엇일지, 세 사람의 합천 먹트립은 24일 밤 9시 10분 방송되는 '전현무계획4'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr