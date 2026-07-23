레드벨벳 예리, SM출신 공주님 맞네…보라색 아이섀도우까지 소화

그룹 레드벨벳 멤버 예리가 독특한 메이크업으로 시선을 사로잡았다.예리는 23일 자신의 SNS를 통해 화보 촬영 현장에서 찍은 듯한 셀카를 공개했다. 카메라를 응시한 채 담담한 표정을 짓고 있는 그는 평소와는 또 다른 분위기의 메이크업으로 눈길을 끌었다.가장 먼저 시선을 사로잡은 건 보랏빛 아이섀도우다. 자칫 부담스러워 보일 수 있는 라벤더 톤 아이 메이크업을 자연스럽게 소화하며 몽환적인 분위기를 완성했다. 눈가를 은은하게 감싼 보라색 컬러가 예리 특유의 맑은 이미지와 어우러져 색다른 매력을 더했다.특히 누디 립과의 조합도 인상적이다. 보라색 아이 메이크업은 강한 색감 때문에 립 컬러 선택이 어려운 편이지만, 예리는 채도를 낮춘 누디 립을 매치해 전체적인 균형을 잡았다. 과하지 않으면서도 세련된 무드를 연출해 화보 같은 분위기를 완성했다.긴 생머리와 내추럴한 스타일링까지 더해지며 메이크업이 더욱 돋보였다. 화려한 색조를 사용했음에도 얼굴 전체가 답답해 보이지 않고, 오히려 맑고 신비로운 분위기를 자아내 감탄을 자아냈다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr