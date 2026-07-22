유튜브 채널 구독자 30만 명을 돌파한 이혜성이 축하를 받고 있다. / 사진=이혜성 SNS

사진=이혜성 SNS

방송인 이혜성이 유튜브 채널 구독자 30만 명을 돌파했다.이혜성은 22일 자신의 인스타그램에 "많이 애정하고 많이 감사합니다"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이혜성의 유튜브 채널 '1% 북클럽'이 구독자 30만 명을 달성한 모습. 이혜성은 "한 번도 대세였던 적이 없었다"면서 "앞으로도 갑자기 TV에 여기저기 나오거나 신드롬을 일으킬 일은 없을 것 같다"고 강조했다.이어 그는 "그래도 저는 묵묵하게 씨를 뿌리고 있다고 생각한다"며 "그 시간을 견딜 수 있을 만큼 아직 충분한 열정이 있다. 혼자 조용히 무언가를 쌓아가고 있다고 생각해 주시면 감사할 뿐"이라고 전했다.한편 이혜성은 1992년생으로 올해 만 33세다. 2016년부터 2020년까지 KBS 소속 아나운서로 근무했다. 현재는 프리랜서로 전향했으며 독서 콘텐츠를 중심으로 한 유튜브 채널을 운영하고 있다.그는 2019년 11월, 15살 연상의 방송인 전현무와 교제 사실을 알렸으나, 2년여 만인 2022년 결별했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr