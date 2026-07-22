에스파 닝닝/ 사진=텐아시아 DB

그룹 에스파 닝닝이 악성 게시물 작성자를 공개적으로 지목하며 강경 대응을 예고했다.닝닝은 22일 중국 SNS 웨이보에 악성 게시물을 올린 것으로 알려진 두 개의 계정을 언급하며 "고소당할 준비나 하라"고 경고했다.그는 "이들은 지속적으로 나는 물론 가족과 팬들까지 공격해 왔다"며 "인터넷에서는 건강한 방식으로 활동했으면 좋겠다"고 말했다.이어 "같은 일이 반복된다면 법적 조치를 취하겠다"고 강조했다.닝닝이 2020년 데뷔 이후 악성 게시물 작성자를 지목해 경고한 것은 2020년 데뷔 이후 처음이다. 닝닝이 언급한 두 계정은 웨이보 운영 정책 위반으로 영구 정지된 것으로 알려졌다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr