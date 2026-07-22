배우 정일우가 코로나19 팬데믹 당시 전 세계적으로 유행한 '달고나 커피'를 처음 방송에서 선보였다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

정일우가 코로나19 팬데믹 당시 전 세계적으로 유행한 '달고나 커피'를 처음 방송에서 선보였다고 밝혔다./사진=유튜브 채널 '알딸딸한참견' 캡처

정일우가 코로나19 팬데믹 당시 전 세계적으로 유행한 '달고나 커피'를 처음 방송에서 선보였다고 밝혔다./사진=유튜브 채널 '알딸딸한참견' 캡처

배우 정일우가 코로나19 팬데믹 당시 전 세계적으로 유행한 '달고나 커피'를 처음 방송에서 선보였다고 밝혔다.지난 21일 유튜브 채널 '알딸딸한참견'에는 '데뷔 20주년 배우 정일우 십년지기 안재현과 거침없이 하이 텐션'이라는 제목의 영상이 게재됐다.정일우는 그동안 출연했던 예능 프로그램을 돌아보던 중 KBS2 '편스토랑' 출연 당시를 떠올렸고, 자연스럽게 '달고나 커피' 이야기가 이어졌다. 안재현은 "코로나19 시기에 정일우가 '편스토랑'에서 맨 처음 개발한 커피가 달고나 커피였다"며 "그걸 처음 방송에서 공개한 사람도 정일우였다"고 말했다.정일우는 "그걸로 뉴욕타임스와 BBC 인터뷰도 했다"며 "(달고나 커피 레시피가) 그 당시 구글에서 전 세계 검색어 1위였다고 하더라"고 회상했다. 그러자 안재현은 "그런데 정일우 이름만 빠지고 달고나만 올라간 거다"라고 말했고, 허경환은 "특허를 냈어야 했다"고 아쉬워했다. 이에 정일우는 "그 생각은 전혀 못 했다"고 답하며 웃었다.달고나 커피는 인스턴트 커피와 설탕, 뜨거운 물을 크림처럼 될 때까지 저은 뒤 우유 위에 올려 마시는 음료다. 코로나19 팬데믹으로 집에 머무는 시간이 길어졌던 2020년 전 세계적으로 큰 인기를 끌었으며, 온라인에서는 'n번 저은 커피'라는 이름으로도 화제를 모았다.정일우는 2020년 초 '편스토랑'에서 마카오의 한 식당에서 맛본 커피를 재현하며 "학교 앞에서 팔던 달고나 같은 맛"이라고 소개했고, 이후 해당 레시피가 국내는 물론 해외에서도 빠르게 확산했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr