배우 정일우가 코로나19 팬데믹 당시 전 세계적으로 유행한 '달고나 커피'를 처음 방송에서 선보였다고 밝혔다.
지난 21일 유튜브 채널 '알딸딸한참견'에는 '데뷔 20주년 배우 정일우 십년지기 안재현과 거침없이 하이 텐션'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 정일우는 그동안 출연했던 예능 프로그램을 돌아보던 중 KBS2 '편스토랑' 출연 당시를 떠올렸고, 자연스럽게 '달고나 커피' 이야기가 이어졌다. 안재현은 "코로나19 시기에 정일우가 '편스토랑'에서 맨 처음 개발한 커피가 달고나 커피였다"며 "그걸 처음 방송에서 공개한 사람도 정일우였다"고 말했다.
정일우는 "그걸로 뉴욕타임스와 BBC 인터뷰도 했다"며 "(달고나 커피 레시피가) 그 당시 구글에서 전 세계 검색어 1위였다고 하더라"고 회상했다. 그러자 안재현은 "그런데 정일우 이름만 빠지고 달고나만 올라간 거다"라고 말했고, 허경환은 "특허를 냈어야 했다"고 아쉬워했다. 이에 정일우는 "그 생각은 전혀 못 했다"고 답하며 웃었다. 달고나 커피는 인스턴트 커피와 설탕, 뜨거운 물을 크림처럼 될 때까지 저은 뒤 우유 위에 올려 마시는 음료다. 코로나19 팬데믹으로 집에 머무는 시간이 길어졌던 2020년 전 세계적으로 큰 인기를 끌었으며, 온라인에서는 'n번 저은 커피'라는 이름으로도 화제를 모았다.
정일우는 2020년 초 '편스토랑'에서 마카오의 한 식당에서 맛본 커피를 재현하며 "학교 앞에서 팔던 달고나 같은 맛"이라고 소개했고, 이후 해당 레시피가 국내는 물론 해외에서도 빠르게 확산했다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
지난 21일 유튜브 채널 '알딸딸한참견'에는 '데뷔 20주년 배우 정일우 십년지기 안재현과 거침없이 하이 텐션'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 정일우는 그동안 출연했던 예능 프로그램을 돌아보던 중 KBS2 '편스토랑' 출연 당시를 떠올렸고, 자연스럽게 '달고나 커피' 이야기가 이어졌다. 안재현은 "코로나19 시기에 정일우가 '편스토랑'에서 맨 처음 개발한 커피가 달고나 커피였다"며 "그걸 처음 방송에서 공개한 사람도 정일우였다"고 말했다.
정일우는 "그걸로 뉴욕타임스와 BBC 인터뷰도 했다"며 "(달고나 커피 레시피가) 그 당시 구글에서 전 세계 검색어 1위였다고 하더라"고 회상했다. 그러자 안재현은 "그런데 정일우 이름만 빠지고 달고나만 올라간 거다"라고 말했고, 허경환은 "특허를 냈어야 했다"고 아쉬워했다. 이에 정일우는 "그 생각은 전혀 못 했다"고 답하며 웃었다. 달고나 커피는 인스턴트 커피와 설탕, 뜨거운 물을 크림처럼 될 때까지 저은 뒤 우유 위에 올려 마시는 음료다. 코로나19 팬데믹으로 집에 머무는 시간이 길어졌던 2020년 전 세계적으로 큰 인기를 끌었으며, 온라인에서는 'n번 저은 커피'라는 이름으로도 화제를 모았다.
정일우는 2020년 초 '편스토랑'에서 마카오의 한 식당에서 맛본 커피를 재현하며 "학교 앞에서 팔던 달고나 같은 맛"이라고 소개했고, 이후 해당 레시피가 국내는 물론 해외에서도 빠르게 확산했다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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