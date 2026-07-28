그룹 카드 / 사진제공=알비더블유(RBW), DSP미디어

그룹 카드의 전소민 / 사진제공=알비더블유(RBW), DSP미디어

그룹 카드의 전지우 / 사진제공=알비더블유(RBW), DSP미디어

그룹 카드의 제이셉 / 사진제공=알비더블유(RBW), DSP미디어

그룹 카드의 BM / 사진제공=알비더블유(RBW), DSP미디어

그룹 카드 / 사진제공=알비더블유(RBW), DSP미디어

혼성 그룹 카드(KARD)가 데뷔 10년 만에 첫 정규 앨범을 내놓는다. DSP미디어에서 선보이는 마지막 앨범이지만 카드의 끝은 아니다. 멤버들은 "해체가 아니라 쉼표"라며 다시 팀으로 만날 날을 기약했다. 혼성 아이돌 그룹이 많지 않은 K팝신에서 카드가 잠시 '쉼표'를 선언하면서, 당분간 올데이프로젝트가 홀로 K팝 혼성 그룹의 명맥을 이어가게 됐다.카드는 최근 서울 광진구의 한 카페에서 정규 1집 'Where To Now? (Part.2) : NOWHERE'(웨어 투 나우? 파트 2 : 노웨어) 발매 기념 인터뷰를 가졌다. 2016년 프로젝트 싱글 'Oh NaNa'(오나나)로 출발한 카드는 댄스홀과 트로피컬 하우스를 앞세운 음악으로 국내외에서 이름을 알렸다.데뷔 후 여러 장의 미니앨범과 싱글을 발표했지만 정규앨범은 이번이 처음이다. 타이틀곡 'Back To Life'(백 투 라이프)를 비롯해 네 멤버의 솔로곡과 팬송 'ALWAYS'(올웨이즈) 등 총 10곡이 수록됐다.앨범명 'NOWHERE'는 'NOW HERE'라는 문장과 맞닿아 있다. 앞으로 나아갈 곳을 찾아 헤맸지만, 긴 방황 끝에 결국 '지금, 여기'가 가장 소중한 자리였다는 의미를 담았다.전소민은 "지난 10년 동안 카드가 보여드린 음악을 꽉 채워 담은 앨범"이라며 "그동안 카드의 음악을 좋아해 주셨던 분들이라면 만족하실 것"이라고 자신했다.타이틀곡 'Back To Life'에는 카드 초창기 음악을 떠올리게 하는 청량한 사운드와 강렬한 에너지가 공존한다. 새로운 색깔을 꺼내기보다는 카드를 처음 알린 음악적 정체성으로 돌아가는 데 초점을 맞췄다.전소민은 "카드를 떠올리면 섹시하고 강렬한 이미지를 먼저 생각하는 분들이 많지만, 초창기의 청량한 분위기를 그리워하는 팬들도 많았다"며 "마지막을 슬프게 마무리하기보다는 모두 함께 웃고 축제처럼 즐기고 싶었다. 그래서 이 곡을 타이틀곡으로 정했다"고 설명했다.이번 앨범은 DSP미디어에서 발매하는 카드의 마지막 음반이다. 계약 종료 소식이 알려진 뒤 해체설도 불거졌지만 멤버들은 아니라고 선을 그었다.전지우는 "해체가 아니다. DSP에서의 여정을 마무리하는 것뿐"이라며 "새로운 환경에서도 카드 활동은 계속 이어갈 예정이다. 마침표가 아니라 쉼표라고 생각해 주셨으면 좋겠다"고 말했다.마지막 앨범이라는 사실은 작업 과정에서도 크게 다가왔다. 전소민은 "미니앨범을 만들 때와 방식이 크게 다르지는 않았지만 마음은 훨씬 무거웠다"며 "지난해 말부터 멤버별 솔로곡을 순차적으로 발표한 것도 이번 정규앨범을 준비하는 과정이었다"고 밝혔다.비엠은 카드 초창기의 색깔을 되살리는 데 집중했다. 그는 "신스 사운드와 댄스홀 비트처럼 처음 카드의 음악을 좋아해 주셨던 분들이 반가워할 만한 요소를 다시 가져오고 싶었다"며 "무엇보다 듣는 분들이 시원한 에너지를 느꼈으면 했다"고 말했다.완성된 앨범에 대한 자신감도 컸다. 비엠은 "앨범을 미리 들은 한 프로듀서가 '이렇게 명반을 내고 회사를 떠나느냐'고 말해줬다"며 "그 말을 듣고 더 자신감이 생겼다"고 웃었다.오랜 기간 해외 투어를 이어온 카드지만 아직 국내 음악 방송 1위와는 인연이 없었다. 비엠은 이번 활동에서 꼭 이루고 싶은 목표로 음악방송 트로피를 꼽았다. 그는 "'Back To Life'가 1위를 한다면 아마 눈물을 참지 못할 것 같다"며 "이번에는 꼭 한 번 해보고 싶다"고 말했다.무대도 이전보다 풍성해졌다. 카드는 6년 만에 댄서들과 함께 음악방송 무대에 오른다. 네 멤버만으로 무대를 채웠던 최근 활동과 달리, 이번에는 '라스트 카니발'이라는 콘셉트에 맞춰 한층 화려한 퍼포먼스를 준비했다.전소민은 "멤버들의 개성을 살리면서도 '라스트 카니발'이라는 콘셉트를 잘 보여드리고 싶었다"고 했다. 제이셉은 "네 명만으로 표현할 수 있는 데에는 한계가 있다"며 "댄서들과 함께하니 무대가 확실히 더 웅장해졌다"고 기대했다.앨범의 마지막 곡 'ALWAYS'는 팬들을 위한 노래다. 네 멤버 모두 작사에 참여해 지난 10년 동안 곁을 지켜준 팬들에게 전하고 싶었던 말을 담았다. 전소민은 "'ALWAYS'는 팬들에게 하고 싶은 말이 너무 많아서 가장 고민을 많이 한 곡"이라며 "그 마음을 어떻게 하면 예쁘게 전달할 수 있을지 계속 생각했다. 늘 우리의 찬란한 빛이 되어준 팬들에게 고맙다는 마음을 담았다"고 말했다.팬들은 이번 앨범을 준비하는 동안에도 멤버들에게 힘이 됐다. 전소민은 "'우리가 잘할 수 있을까'라는 고민을 팬들과 많이 나눴다"며 "응원 메시지를 읽을 때마다 다시 일어설 용기를 얻었다. 어둡고 힘든 순간마다 팬들이 저를 일으켜 세워 줬다고 생각한다"고 했다.제이셉도 지치고 힘든 순간마다 팬들을 떠올렸다고 했다. 그는 "모든 걸 포기하고 싶었던 때도 있었다"며 "그럴 때 어딘가에서는 누군가가 저를 최고라고 말해주고 있다는 생각이 들었다. 그 말을 떠올리면 다시 힘을 내야겠다는 마음이 생겼다. 팬들은 '제 삶의 빛 같은 존재'"라고 말했다.DSP미디어와의 계약이 끝난 뒤에는 각자의 활동에 집중할 예정이다. 다만 다시 카드로 모이겠다는 생각에는 변함이 없었다.비엠은 "각자 더 성장한 뒤 언젠가는 다시 모이고 싶다"며 "좋은 음악을 만들어 제가 먼저 멤버들에게 들고 가고 싶다"고 말했다.카드가 어떤 그룹으로 기억되길 바라는지에 대한 답은 멤버마다 달랐다. 전지우는 "카드의 음악을 들었을 때 그 시절의 추억이 떠오르는 그룹이면 좋겠다"고 했고, 전소민은 "무대 위에서 늘 에너지가 넘치는 팀이라는 말을 계속 듣고 싶다"고 바랐다. 제이셉은 "컴백할 때마다 곡 하나는 정말 기막히게 가져오는 그룹으로 기억되면 좋겠다"고 웃었다.앨범 발매 이후에는 월드투어로 팬들과 만난다. 이번 공연에서는 최근 발표한 곡뿐 아니라 데뷔 초 활동곡도 다시 꺼내 들 예정이다.전소민은 "예전에는 최신곡을 중심으로 공연을 구성했다면 이번에는 팬들과 함께 지난 시간을 돌아볼 수 있는 세트리스트를 준비하고 있다"며 "최대한 많은 나라를 찾아가고 싶다. 오래 기다려 주신 만큼 좋은 공연으로 보답하겠다"고 말했다.멤버들은 DSP미디어에서 펼치는 마지막 활동을 눈물보다는 웃음으로 기억하고 싶다고 했다. 전소민은 "팬들을 만나면 계속 울 것 같아 걱정된다"면서도 "많이 울기보다는 함께 웃으며 좋은 시간을 보내고 싶다"고 말했다.카드의 정규 1집 'Where To Now? (Part.2) : NOWHERE'는 오는 28일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr