배우 한그루 / 사진=텐아시아 DB

/ 사진=유튜브 채널 '그루니까 말이야'

배우 한그루가 이혼 후 달라진 연애관을 솔직하게 털어놨다.21일 유튜브 채널 '그루니까말이야'에는 '배우, 육아, 결혼, 연애…황보라 선배랑 육퇴 후 현실 토크'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 제작진은 두 사람에게 "좋은 남자를 고르는 방법이 있냐"고 물었다. 이에 황보라는 "나를 더 좋아해주는 남자를 만나야 내 인생이 편하다"고 답했다.황보라는 "남편이 지금도 내가 좋아한다고 하면 다 사다 준다"며 "아프리카 봉사활동을 갔을 때도 내 빨래를 손으로 다 해줬다. 그때 정말 사랑받고 있다는 걸 느꼈다. 아직도 아들보다 내가 1순위"라고 애정을 드러냈다.이를 들은 한그루는 "너무 멋지시다"며 공감했다. 이어 "그래서 연애도 많이 해보고 늦게 결혼하는 게 좋은 것 같다. 사람 보는 눈이 생기지 않나"라고 말했다. 그러면서 "어릴 때는 내가 좋아하면 그게 다인 줄 알고 평생 갈 줄 안다"고 덧붙이며 자신의 연애관을 밝혔다.한그루는 배우로서의 현실적인 고민도 털어놨다. 그는 "요즘 일하기가 너무 힘들다"며 "감독님들과 캐스팅 디렉터들에게 직접 프로필을 돌리고 있다"고 근황을 전했다.이에 황보라는 "한그루를 모르는 사람이 없는데도 그러냐"고 놀라워했고, 한그루는 "그래도 주기적으로 직접 돌린다"고 답했다. 황보라 역시 "대학 동기들도 지금 활동하는 사람은 한두 명뿐"이라며 배우들의 치열한 현실을 전했다.한편 한그루는 2015년 9살 연상의 사업가와 결혼해 쌍둥이 남매를 얻었지만, 2022년 결혼 7년 만에 이혼했다. 현재는 홀로 두 자녀를 키우며 배우 활동을 이어가고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr