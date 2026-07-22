정승환이 '라디오스타'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

정승환이 '라디오스타'에 출연한다. / 사진제공=MBC

가수 정승환이 '라디오스타'에 출연해 8년 전 통편집됐던 일화를 공개한다.22일 방송되는 MBC '라디오스타'는 김정민, 김영광, 이승우, 정승환이 출연하는 '이젠 눈물을 거둬' 특집으로 꾸며진다.정승환은 8년 전 '라디오스타' 첫 출연 당시 겪었던 통편집 일화를 공개한다. 준비한 개인기와 노래가 모두 편집돼 방송에는 웃고 있는 모습만 나왔다며 "사실상 오늘이 첫 출연"이라고 말해 웃음을 자아낸다. 정승환은 첫 출연의 아쉬움을 털기 위해 다시 '라디오스타'를 찾았다고. 8년 동안 쌓아온 예능감을 선보이며 감성 발라더 이미지와는 다른 반전 매력으로 스튜디오를 웃음으로 물들였다는 후문이다.이날 정승환은 연습생 시절 보컬뿐 아니라 춤 레슨까지 받았던 반전 이력도 공개한다. 발라드 가수가 많은 소속사에서 2~3년간 꾸준히 춤 레슨을 받았다고 밝혀 MC들을 놀라게 한다. 이어 그는 아이브, 에스파, 아일릿의 안무를 선보인다. 감성 발라더 이미지와는 다른 춤 실력으로 걸그룹 댄스 메들리를 소화하며 반전 매력을 보여줄 예정이다.'라디오스타'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr