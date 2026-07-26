이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’

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‘살림하는 남자들’ 박현호가 은가은과 결혼 후 루머로 힘들었던 심경을 털어놨다.25일 방송된 KBS 2TV 예능 ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남2’)에서는 박현호가 새로운 살림남으로 출연해 결혼 후 겪었던 이야기를 꺼냈다.박현호는 결혼 이후 불거진 각종 루머를 언급하며 “2년에서 3년 뒤에 이혼한다. 심지어 임신했을 때 유산한다. 막 비하하는 반응들이 많았어서 정말 좀 힘들었습니다”라고 말했다.이어 “나 때문인가라는 생각도 들어요. 왜냐하면, 제가 좀 가은 씨에 비해서 많이 무명이라서 저런 얘기가 나오는 거 아닌가라는 생각이 상당히 많이 듭니다”라고 털어놨다.박현호는 “내가 무명이라서 아내를 힘들게 한 게 아닐까라는 생각을 했었다”라며 미안한 마음을 고백했다.박현호는 자신들을 둘러싼 루머 중 쇼윈도 부부설이 가장 기억에 남는다고 했다.그는 “2년 안에 이혼할 것이다. 박현호가 재벌이다. 쇼윈도 부부다. 쇼윈도 부부가 제일 크게 인상이 기억에 남아요”라고 말했다.산후 우울증으로 힘든 시기까지 겪었던 은가은은 “너무 억울해서 진짜 막 외치고 싶은 거죠. 왜 우리한테 그러냐고”라고 털어놓으며 눈물을 보였다.박현호는 “그런 악플 때문에 오히려 우리 사이가 더 좋아진 것도 있다”고 덧붙였다.한편 5살 연상연하 부부 은가은, 박현호는 지난해 4월 결혼해 올해 2월 딸을 출산했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr