이동준, 이동하 형제가 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진제공=tvN

이동준, 이동하 형제가 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진제공=tvN

'흑백요리사2'에 출연한 이동준 셰프가 삼성 SDS에서 근무하는 친동생과 함께 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다.22일 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 352회에는 '프렌치 파파'로 화제를 모은 이동준 셰프와 삼성 영업맨인 쌍둥이 형제 이동하, 소아 심장 수술 권위자 김웅한 교수, 동서지간 배우 김강우와 축구선수 기성용이 함께한다.이동준 셰프와 이동하는 300초 차이로 태어난 쌍둥이 형제다. 이날 방송에서 유재석은 두 사람을 마주한 뒤 "진짜 똑같이 생기셨네"라며 놀란다. 이어 21년 차 프렌치 셰프와 23년 차 삼성 영업맨으로 서로 다른 길을 걸어온 형제의 이야기가 공개된다. 이동준 셰프는 방황의 시간을 지나 요리사의 꿈을 찾은 계기와 발달장애 아들에게 요리하는 아빠의 모습을 보여주고자 '흑백요리사2'에 출연한 사연을 전한다. 이동하는 회사 홍보를 위해 시작한 릴스가 화제를 모은 과정과 형을 '작은 이재용 회장님'이라고 표현한 이유를 밝힌다.서로를 응원하며 살아온 형제의 이야기도 전해진다. 이동하는 서른 살에 미국 요리 유학을 결심한 형 이동준을 위해 등록금과 생활비를 지원했던 사연을 들려준다. 이동준 셰프는 발달장애 아들을 위해 8년간 주방을 떠나 미국으로 향했던 시간과 함께 "미래가 없어지는 공포를 느꼈다"며 과거를 회상해 안타까움을 더한다.한편 '유 퀴즈 온 더 블럭' 352회는 이날 오후 8시 45분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr