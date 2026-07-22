배우 박신양을 첫 게스트로 내세운 MBC 새 예능 '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'가 1%대 시청률로 출발했다./사진=텐아시아DB

배우 박신양을 첫 게스트로 내세운 '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'가 1%대 시청률로 출발했다./사진=MBC 방송 화면 캡처

배우 박신양을 첫 게스트로 내세운 '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'가 1%대 시청률로 출발했다./사진=MBC 방송 화면 캡처

배우 박신양을 첫 게스트로 내세운 MBC 새 예능 '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'가 1%대 시청률로 출발했다. 첫 방송에서는 박신양과 한강 수난구조대 대원들의 사연을 음악으로 풀어내며 프로그램만의 색깔을 보여줬다.지난 21일 첫 방송 된 MBC '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'(이하 '플레이리스트 109')는 힘들었던 순간 자신을 다시 일으켜 세운 '버팀송'과 그에 얽힌 이야기를 모아 109곡의 플레이리스트를 완성하는 음악 예능이다. 이날 방송은 전국 기준 1.4% 시청률을 기록했다.'버팀송'을 찾기 위해 처음 한자리에 모인 이석훈, 이준, 딘딘은 각자의 인생 노래인 백지영의 '잊지 말아요', 처진 달팽이의 '말하는 대로', 김진표의 '학교에서 배운 것'을 소개하며 음악에 담긴 추억을 나눴다. 첫 만남부터 현실 형제 같은 티키타카를 펼친 세 사람은 자연스럽게 호흡을 맞췄다.첫 번째 게스트로는 배우 박신양이 출연했다. 그는 러시아 유학 시절 형제처럼 지냈던 친구 키릴과의 추억, 20년 넘게 갑상선 질환을 견뎌온 시간을 담담하게 들려줬다.박신양의 '버팀송'은 전인권의 '걱정 말아요 그대'였다. 이석훈이 피아노를 연주하고 박신양과 이준이 함께 노래했으며, 딘딘은 파트 구성과 엔딩을 제안하며 즉석 무대를 완성했다.이어 세 MC는 서울 119특수구조단 한강 수난구조대를 찾아 대원들의 삶을 들여다봤다. 인터뷰 도중 실제 출동 지령이 내려지면서 시민의 생명을 지키는 구조대원들의 일상이 생생하게 담겼다.김세훈 대원은 뇌출혈로 쓰러진 아버지를 견디게 한 노래로 YB의 '흰수염고래'를 꼽았다. 딘딘은 진심을 담아 노래를 전했고, 김세훈 대원은 끝내 눈시울을 붉혔다.지난해 막내 남동생을 떠나보낸 이주원 대원은 백지영의 '거짓말이라도 해서 널 보고 싶어'를 자신의 '버팀송'으로 소개했다. 이석훈은 사연에 공감하며 노래를 불렀고, 이주원 대원도 감사의 마음을 전했다.'플레이리스트 109'는 게스트의 사연을 듣는 데 그치지 않고 MC들이 직접 '버팀송'을 들려주며 위로를 전하는 프로그램의 방향성을 보여줬다.이석훈, 이준, 딘딘의 자연스러운 호흡도 첫 방송의 한 축을 이뤘다. 웃음과 진심을 오가며 게스트의 이야기에 공감하는 세 사람의 케미는 프로그램의 분위기를 이끌었다.방송 말미에는 셰프 윤남노가 다음 '버팀송'의 주인공으로 예고됐다. 다만 박신양을 첫 게스트로 내세우고도 첫 방송 시청률은 1.4%에 머물렀다. '플레이리스트 109'가 음악과 사연을 결합한 차별화된 콘셉트로 시청자들의 관심을 넓혀갈 수 있을지 주목된다.텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr