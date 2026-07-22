이미지 크게보기 사진 = tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’

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‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 프렌치 파파 이동준 셰프가 아들이 2살 무렵 발달장애 판정 당시를 떠올렸다.22일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 넷플릭스 ‘흑백요리사2’에서 ‘프렌치 파파’로 이름을 알린 이동준 셰프와 쌍둥이 동생 이동하가 출연했다.이날 방송에서 이동준은 “아이가 두 살 때 어린이집을 일찍 보냈다. 2주년 생일 파티를 열어서 보러 갔는데, 아이가 또래 아이들과 너무 다르더라”라고 당시를 떠올렸다.이어 “병원에 가보니까 자폐성 발달장애라고 하더라. 그래서 일단 아이를 치료하려고 모든 걸 내려놨다”며 “1년 동안 지옥 같았다”고 말했다.이동준은 “아이가 빛이나 소음 등 자극이 있는 곳에만 가면 실핏줄이 터질 정도로 많이 울었다”며 “아이가 살 수 있길 바라면서 미국으로 가는데, 비행기를 못 타니까 소아과에서 코감기 약을 처방받았다”고 설명했다.당시 쉽지 않았던 해외 이동 과정까지 털어놓은 그는 “그런데 아이가 깨서 비행기에서 많이 울고 그랬다”고 말했다. 하지만 현재 아들의 상태는 많이 좋아졌다고 전했다.이동준은 이날 함께 출연한 부모님을 바라보며 “부모님이 정말 힘들어하셨다. 우리 아이 때문에 제가 아픈 거를 힘들어하시더라”라고 털어놔 먹먹함을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr