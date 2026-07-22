이미지 크게보기 사진 = 김영옥 유튜브 채널

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배우 김영옥(88)과 반효정(83)이 제주도에서 인생과 죽음에 대한 솔직한 속내를 털어놨다.22일 김영옥의 유튜브 채널에는 '눈물과 웃음이 가득했던 할미즈 제주여행 2탄(원로배우들의 인생이야기)'이라는 제목의 여상이 게재됐다.영상에서 제주 여행을 함께한 김영옥, 반효정, 백수련은 바다가 눈앞에 펼쳐진 경치 좋은 식당에 자리를 잡고 오랜 세월을 함께 해온 추억과 삶에 대한 이야기를 어갔다.어느새 해가 저물기 시작했고, 세 사람은 붉게 물든 풍경을 바라보다 말없이 눈시울을 붉혔다.반효정은 "좋은 세상 가기 싫어서 그렇다. 떠나기 싫고 욕심이 생겨서"라며 속마음을 털어놨고, 김영옥도 "너무 묘하다. 나도 조금 그랬다"고 공감했다.반효정은 나이가 들면서 죽음을 바라보는 생각도 달라졌다고 말했다. 그는 "이 나이 되고 보니까 죽음을 어떻게 맞을까 하는 생각을 요즘 많이 한다"며 죽음에 대한 생각을 전했다.그러면서 "병들어 돌아가신 분들을 보면 건강하게 살다 가야겠다, 폐 안 끼치고 가야겠다는 생각을 한다. 그런데 그게 내 마음대로 되는 게 아니지 않냐"고 담담하게 이야기했다.김영옥은 자신의 삶을 돌아보며 흔들리지 않는 인생관도 전했다. 그는 "우리는 어떻게 살아야 한다는 것에 대한 정답이 없다"라고 운을 뗐다.이어 그는 "늘 물 흘러가듯 살았다고 하는데, 나한테 주어진 대로 그때그때 헤쳐나가면서 사는 것"이라며 "앞으로도 그럴 수밖에 없다. 삶이 그런 거다. 후회도 없다"고 말했다.반효정은 "이런 생각을 우리 나이가 되면 자연스럽게 할 수밖에 없지 않냐. 나는 행복하게 갔으면 좋겠다"고 바람을 전했고, 이내 "너무 우울한 이야기만 한 거 아니냐"고 웃었다.이에 김영옥은 "우울한 이야기 아니다. 우리가 마지막을 어떻게 장식한다는 이야기는 우리만 할 수 있는 이야기다. 괜찮다"라고 답하며 서로를 다독였다. 백수련 또한 "오늘 이야기가 제일 좋았다"라며 깊은 공감을 나누었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr