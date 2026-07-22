배우 옥택연이 화보를 통해 다채로운 매력을 선보였다./사진제공=얼루어코리아

배우 옥택연이 화보를 통해 다채로운 매력을 선보였다./사진제공=얼루어코리아

배우 옥택연이 화보를 통해 다채로운 매력을 선보였다. 그는 4월 4살 연하 비연예인과 결혼식을 올렸다.21일 공개된 '얼루어 코리아' 8월호 화보에서 옥택연은 편안한 스타일링에 자신만의 감각적인 분위기를 더했다. 청바지와 셔츠, 재킷을 자연스럽게 매치한 그는 깊이 있는 눈빛과 여유로운 표정으로 화보의 콘셉트를 완성했다.음료와 모자 등 일상적인 소품을 활용한 컷에서는 자유분방한 소년미와 성숙한 남성미를 넘나들며 폭넓은 매력을 보여줬다. 나른한 표정부터 묵직한 카리스마까지 다양한 분위기를 소화하며 시선을 끌었다.옥택연은 최근 드라마 '남주의 첫날밤을 가져버렸다'와 일본 넷플릭스 시리즈 '소울메이트'를 통해 액션과 감정 연기를 오가며 필모그래피를 넓혀가고 있다. SBS 금토 드라마 '김부장'에서는 북한 비밀요원 박영광 역으로 특별출연해 강렬한 존재감을 남기기도 했다. 가수 활동도 이어가고 있다. 지난 5월 2PM 도쿄돔 공연을 성공적으로 마쳤으며, 오는 8월 열리는 2PM 국내 단독 콘서트는 3년 만의 공연임에도 전석 매진을 기록했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr