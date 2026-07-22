'메이드 인 코리아 시즌2'가 오는 9월 공개된다. / 사진제공=디즈니+

'메이드 인 코리아 시즌2'의 티저 포스터가 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

'메이드 인 코리아 시즌2'의 프리 티저 예고편이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'가 오는 9월 공개를 확정했다. 시즌1에 이어 현빈과 정우성이 다시 맞붙는 가운데 티저 포스터와 프리 티저 예고편도 함께 베일을 벗었다.'메이드 인 코리아 시즌2'는 시즌1 이후 9년이 흐른 뒤, 더 큰 권력과 욕망을 향해 질주하는 백기태(현빈 분)의 이야기를 그린 누아르 드라마다. 시즌1은 2025년 공개된 디즈니+ 한국 오리지널 가운데 전 세계 최다 시청 작품에 오르며 흥행을 기록했다.공개된 티저 포스터에는 '부장'이 된 백기태의 모습이 담겼다. 한자로 '부장 백기태'라고 적힌 명패에서도 그의 권력이 얼마나 커졌는지를 짐작케 한다. 넓은 집무실에서 여유롭게 앉아 있는 그는 시즌1 말미 권력의 정점에 오른 이후의 변화를 암시한다. "명심해. 우린 애국을 하는 거야, 애국"이라는 문구는 더 거대한 욕망을 향해 나아갈 백기태의 행보를 예고한다.프리 티저 예고편은 더욱 커진 백기태의 야망과 이를 둘러싼 권력 다툼을 담아냈다. "아주 오랫동안 이 순간을 기다렸다"는 대사와 함께 대통령 집무실에 앉은 백기태의 모습이 등장한다. 이어 "때론 단 한순간의 선택이 역사의 물줄기를 바꾼다"라는 대사와 긴박한 액션과 함께 새로운 세력의 등장이 암시된다.특히 백기태와 대립하는 백기현(우도환 분)의 등장과 중앙정보부를 견제하는 군부 세력의 움직임이 새로운 갈등을 예고한다. 여기에 시즌1에서 백기태에게 패했던 장건영(정우성 분)이 다시 모습을 드러내며 두 사람의 재대결에 대한 기대를 높인다.'메이드 인 코리아 시즌2'는 시즌1을 연출한 우민호 감독이 다시 메가폰을 잡았다. 현빈, 정우성을 비롯해 우도환, 서은수, 원지안, 정성일, 노재원 등이 출연한다.'메이드 인 코리아 시즌2'는 오는 9월 디즈니+에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr