이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘노빠꾸 탁재훈’

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개그우먼 이수지가 ‘재선거’ 장면 논란 이후 공개된 콘텐츠 출연으로 다시 주목받고 있다.22일 공개된 유튜브 채널 ‘노빠꾸 탁재훈’에는 ‘닮았다는 이유로 흠뻑쇼 가고 백상에서 어그로 끌린 부러운데 부럽지 않은 부캐 공장장 이수지’라는 제목의 영상이 게재됐다.이수지는 이날 방송에서 최근 화제를 모은 소주 광고 패러디 후일담을 공개했다. 탁재훈이 이효리, 수지, 제니를 패러디한 광고를 언급하자 이수지는 “정확하게 이효리 님, 수지 님, 제니 님 세 분을 패러디했다”고 설명했다.이어 “‘나 처음처럼 끊겠다’는 분들이 정말 많아졌다”고 밝혀 예상 밖의 반응을 전했다.하지만 영상 공개 후 시청자들의 관심은 영상 내용보다 댓글창에 쏠렸다.이수지는 앞서 유튜브 채널 ‘핫이슈지’에서 공개한 공무원 풍자 영상 속 ‘재선거’ 장면으로 논란에 휩싸인 바.당시 영상에는 민원인이 “재선거”를 반복해서 외치는 장면이 담겼고, 이수지가 이를 제지하는 모습이 등장했다. 일부 누리꾼들은 해당 장면이 재선거 요구를 악성 민원처럼 묘사한 것 아니냐고 지적했다.논란이 커지자 제작진은 해당 장면을 삭제하고 “특정 사안이나 정치적 입장을 전달하려는 의도는 아니었다”며 “사회적으로 민감한 사안을 충분히 신중하게 고려하지 못했다”고 사과했다.이후 공개된 ‘노빠꾸 탁재훈’ 영상 댓글창에는 이수지의 출연을 두고 다양한 반응이 이어졌다.누리꾼들은 “1년 전 영상인 줄 알았다”, “영상보다 댓글 보러 왔다”, “댓글창 궁금해서 들어왔다”, “이걸 지금 올리는 게 맞나”, “눈을 의심했다”, “지금 논란이 중심인데” 등의 댓글을 남겼다.또 “사과해라”라는 의견과 함께 논란 이후 이수지의 행보를 지켜보겠다는 반응도 나왔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr