이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘조회련:조혜련’

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개그우먼 조혜련이 8kg 감량 후에도 몸무게를 유지하는 자신만의 관리법을 공개했다.22일 ‘조회련:조혜련’ 채널에는 ‘노빠꾸 조혜련의 오른팔과 왼팔을 소개합니다ㅣ이선민, 김지유와 목숨 건 폭우 캠핑’이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 조혜련은 후배 이선민, 김지유와 캠핑을 즐기며 다양한 이야기를 나눴다.특히 조혜련은 자신의 변화에 관한 이야기를 꺼냈다. 그는 “사람들이 진짜 조혜련이라는 사람을 알고 싶어 하는 것 같다. 내가 요즘 연극을 하고, 운동을 하며 8kg을 뺐다. 4,5개월 유지하고 있다"라고 말했다.이어 조혜련은 후배들의 장보는 모습을 보며 예전 자신의 모습을 떠올렸다고.그는 “아까 너네가 마트에서 과자 살 때 보니까 나를 보는 것 같았다. 나도 예전에는 (먹거리를) 막 담았다”며 “너네가 사는 거 절대 안 산다”라고 얘기했다.이에 김지유가 “그럼 선배님은 대체 뭘 사시나”라고 묻자 조혜련은 “난 오이를 산다”라고 답하며 달라진 식습관을 공개했다.이어 밀가루를 끊기 어렵다는 후배의 고민에도 조혜련은 자신만의 방법을 밝혔다.김지유가 “밀가루를 안 먹으면 감정기복이 심해지는 것 같은데 안 그러시냐”라고 묻자 조혜련은 “밀가루는 먹으면 안 된다”라고 말한 뒤 “난 그냥 그땐 성경을 읽는다”라고 답해 웃음을 자아냈다.한편 조혜련은 앞서 마운자로, 위고비 등 다이어트 주사 도움 없이 8kg을 감량했다고 밝힌 바 있다.그는 지난 15일 자신의 유튜브 채널을 통해 운동과 식단 관리를 병행하며 체중 감량에 성공한 과정을 공개했다. 당시 조혜련은 태보 등 꾸준한 운동으로 감량했다고 전하며 자신만의 다이어트 비결을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr