케일리 하틀이 갑작스러운 교통사고로 세상을 떠났다. / 사진=케일리 하틀 SNS

영화 '고질라' 시리즈에 출연한 한국계 미국 청각장애인 배우 케일리 하틀(18)이 교통사고로 세상을 떠났다.21일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면, 미국 메릴랜드주 프레더릭 카운티 보안관실은 하틀이 이날 이른 아침 아이잼스빌 인근에서 발생한 차량 사고로 숨졌다고 밝혔다.사고 당시 차량에는 하틀을 포함해 두 명이 타고 있었고, 새벽 3시쯤 차량이 도로를 벗어나 배수로를 들이받았다.하틀은 사고 직후 헬기로 병원에 이송됐으나 도착 전 숨을 거둔 것으로 알려졌다. 운전자는 생명에 지장이 없는 것으로 알려졌다. 경찰은 과속을 주요 원인으로 보고 조사를 벌이고 있다.부친 조슈아 하틀은 SNS에 애통함을 전함과 동시에 사고 차량 운전자를 향해 "당신을 용서했다. 이 사건이 당신의 남은 인생을 망치게 두지 말라"고 말했다.한편 하틀은 미국 수어(ASL)를 모국어로 쓰는 농인 가족 출신이다. 영화 '고질라 VS 콩'(2021)과 후속작 '고질라 X 콩: 뉴 엠파이어’(2024)에서 수어로 교감하는 고아 소녀 역으로 열연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr