박지현이 '내일도 출근!'에서 다채로운 관계성을 그리며 극의 중심을 이끌고 있다./사진=tvn 방송 화면 캡처

박지현이 '내일도 출근!'에서 다채로운 관계성을 그리며 극의 중심을 이끌고 있다./사진=tvn 방송 화면 캡처

박지현이 '내일도 출근!'에서 다채로운 관계성을 그리며 극의 중심을 이끌고 있다./사진=tvn 방송 화면 캡처

박지현이 '내일도 출근!'에서 다채로운 관계성을 그리며 극의 중심을 이끌고 있다.tvN 월화드라마 '내일도 출근!'이 종영까지 2회만을 남겨둔 가운데, 차지윤 역을 맡은 박지현은 동료들과의 워맨스부터 현실적인 동기애, 서인국과의 로맨스까지 폭넓은 케미를 선보이며 극의 몰입도를 높이고 있다.먼저 세움전자 기획1팀 선후배인 차지윤과 노아(박세완)는 서로의 든든한 버팀목으로 활약하고 있다. 바람을 피운 남자친구 구원(윤정훈) 때문에 힘들어하던 노아가 위경련으로 조퇴하게 되자 지윤은 그의 업무를 대신하고 고책임(홍우진) 앞에서 편을 들어주는 등 선배다운 모습을 보였다.또 자기 아이디어를 포기하려는 노아를 격려했고, 노아는 개발팀장을 찾아가 직접 아이디어를 제안하며 한층 성장했다. 서로의 일과 연애를 응원하는 두 사람의 워맨스도 극의 한 축을 담당하고 있다.입사 동기인 기태와의 티격태격 케미도 빼놓을 수 없다. 기태(이상이)는 선임을 달지 못한 속상한 마음을 털어놓으며 지윤에게 위로받았지만, 이는 시우(서인국)와 지윤을 이어주기 위한 작전으로 밝혀졌다. 결국 기태는 지윤에게 딱밤을 맞으며 유쾌한 티키타카를 완성했다. 기태는 지윤과 시우의 관계를 알게 된 뒤 과거 수진(박예영)과의 웨딩 사진을 보여준 일을 떠올리며 미안함을 표했고, 두 사람의 비밀을 지켜주며 든든한 동기로 남았다.극의 중심에는 차지윤과 시우의 로맨스가 자리한다. 지윤은 시우의 아픈 과거까지 품기로 결심했고, 두 사람은 서로의 진심을 확인하며 가까워졌다. 지윤의 집에 도둑이 드는 사건 이후 함께 새집을 알아보는 등 평범한 일상을 이어가던 두 사람은 한층 깊어진 관계를 보여줬다.시우의 청혼을 앞두고 지윤이 쉽게 답을 내리지 못하는 사이, 사내 게시판에는 시우와 수진의 불륜 의혹이 담긴 글이 올라오며 위기를 맞는다. 결국 지윤은 청혼에 답하듯 두 사람의 연애 사실을 직접 밝히며 사랑을 지키기 위한 선택을 한다. 이처럼 박지현은 다양한 배우들과 자연스러운 호흡을 바탕으로 극의 서사를 풍성하게 채우고 있다. 미래가전 TF 프로젝트와 사랑 사이에서 차지윤이 어떤 결말을 맞이할지 관심이 쏠린다.박지현은 '내일도 출근!'에 앞서 영화 '와일드 씽'에서 강동원, 엄태구와 호흡을 맞췄다. 이어 내년 방송 예정인 KBS2 '러브클라우드'에서는 송중기와 로맨스 호흡을 펼친다고 알려졌다.박지현이 출연하는 '내일도 출근!'은 오는 27일 11화, 28일 최종회가 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr